 

Путин об эсминце США в Черном море: Можем посмотреть на него в бинокль или прицел

01.11.2021, 20:40, Новости дня
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Путин, обращаясь к участникам встречи, которая прошла в Сочи, отметил, что РФ нужно продолжать совершенствовать систему воздушно-космической обороны.

В частности, этого требует общая военно-политическая обстановка – “растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием”, пояснил глава Кремля.

“Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны”, – сказал Путин.

Контекст:

USS Porter начал северный транзит к Черному морю, чтобы сотрудничать с украинскими союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сообщила 29 октября пресс-служба 6-го флота США. USS Porter – один из четырех эсминцев ВМС США, который дислоцируется на военно-морской базе Рота в Испании.

За ним начали следить силы и средства Черноморского флота РФ.

1 ноября стало известно, что в Черное море направился американский флагманский командный корабль Mount Whitney.

В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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