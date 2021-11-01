С начала года украинские суды осудили почти 100 чиновников, причастных к масштабной коррупции – СБУ

Также сотрудники украинской спецслужбы обезвредили девять преступных организаций, одну вооруженную банду и 96 организованных групп.

По данным СБУ, 1275 лицам сообщили о подозрении. В том числе пяти судьям районных и городских судов Крыма, которые были назначены оккупационной властью и “помогают реализовывать антиукраинскую политику” на аннексированном Россией полуострове.

Всего с начала года по материалам спецслужбы было открыто 831 уголовное производство.

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