 

Украина будет на пике заболеваемости COVID-19 еще две недели – Минздрав

01.11.2021, 20:40, Новости дня
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“По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация”, – сказал Комарида. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил 25 октября, что Украина лишь входит в пик очередной волны коронавируса. Он тоже прогнозировал, что в ближайшие две недели ситуация с COVID-19 будет сложной. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. На прошлой неделе, согласно информации Минздрава, 94% госпитализированных с COVID-19 не были вакцинированы.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19 (почти 14 тыс. – за последние сутки), умерло 68 тыс. человек.

В Украине 15 областей соответствуют “красному” уровню эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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