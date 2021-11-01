ФСБ завершила расследование дела журналиста Ивана Сафронова

ФСБ закончила расследование дела о госизмене (ст. 275 УК) против экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. ОБ этом сказал источник ТАСС.

Фото: пресс-служба Московского городского суда / ТАСС

По словам собеседника агентства, сейчас сам Сафронов и его защитники знакомятся с материалами дела. После этого его должна утвердить прокуратура.

Адвокат Дмитрий Талантов накануне рассказал, что по делу Сафронова только материалы секретных экспертиз превышают тысячу листов. «Если передо мной лежит "секретный" том или документ, следователь просто не даёт мне взять в руку ручку и листок. А если я, все-таки, делаю самую безобидную запись — вырывает лист и приобщает его к "секретной" тетради, которую запирает в сейф. Нормально, да? Об адвокатской тайне вообще молчу», — сказал защитник. Он обжаловал эти действия следователя.

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