Мнение: За что стоял Майдан

Интересное безумие сейчас разворачивается на Украине. Там как-то внезапно спохватились – видимо, надавили “компетентные товарищи”-рептилоиды. Весь год там спали под кепками (правильно делали, между нами говоря), вакцинация шла ни шатко ни валко – и только вдруг в последний месяц, по сообщениям тамошних френдов, все как с цепи сорвались: вдруг по всем каналам сплошные передачи про ковид, из каждого утюга – призывы вакцинироваться, словом, информационное давление вдруг как-то разом возросло на порядок.

А теперь к нему добавилось и административное. И сразу как лихо! С 21 октября невакцинированным гражданам Украины запретили передвижение между городами. Вообще. Совсем. Не вакцинировался – сиди дома. Ни на автобусе, ни на поезде, ни на самолете – без справки о вакцинации никуда не пустят.

А с 1 ноября жести добавляется. Теперь по Киеву и на простом общественном транспорте невакцинированным ездить тоже нельзя!

“С 1 ноября начнутся проверки на наличие ковид-сертификатов у киевлян гостей столицы

С сегодняшнего дня в столице действует локдаун. Основные ограничения действуют для невакцинированных граждан. Запреты не будут распространяться на лиц, имеющих отрицательный ПЦР или экспресс-тест, Covid-сертификат, а также допускается документ об излечении от коронавируса.

Так, с 1 ноября начнутся проверки ковид-сертификатов. Если вы хотите проехаться в общественном транспорте, сходить в ресторан, кинотеатр или салон красоты – при себе обязательно нужно иметь справку о прохождении вакцинации против коронавируса”.

Запрет на пользование ВСЯКИМ транспортом без ковидного аусвайса – это круто. По сути, это настоящая сегрегация, разделение на “чистых” и “нечистых”. Причем никакого практического смысла в этом нет – ведь известно, что вакцинированные заражают и заражаются точно так же, как и невакцинированные. Это именно институализированное ГЛУМЛЕНИЕ, одобренное на государственном уровне – “мы над вами просто издеваемся, потому что можем”.

На Украине это выглядит особенно дико, поскольку там официальная цифра “вакцинации” – 17% (на 30 октября) населения. Другими словами, невакцинированно более 80% (!!) населения – подавляющее большинство. Это, получается, НАД НИМИ сейчас глумятся. Кто? Правительство и наш любимый веселый клоун – Зеленский. И это ведь не шутка – когда тебя не пускают в транспорт. Киев, конечно, не как Москва, но тоже какой-никакой мегаполис. Пешком его не обойдешь. И это не говоря об унижении, когда людей без прививки НАРОЧНО заставляют себя почувствовать “гражданами второго сорта”.

Как написала моя френдесса-киевлянка: “С 1 ноября в Киеве начинается ЖЕСТЬ. По транспорту будут ходить…. “расстрельные тройки”, “бригады”, как назвать? Будут проверять наличие теста – у невакц или сертификата вакцинации, или справки о первой дозе. Во, дожились ((( При том, что сами же говорят, что вакцинированный может быть больным и заразным. Всё больше случаев и свидетельствований осложнений и смертей после веретена…. Недаром даже в сказках не разрешали уколоться (хотя это была другая мифологема), но страшные сказки стали явью. Я запрет компартии на фоне “бригад” кажется шоу. Многие люди были уверены, что они на Майдане отстояли свободу… И тут такое…”

Упоминание про Майдан мне здесь кажется вполне уместным. Ведь прямо говорилось – Майдан стоял “За свободу и демократию”. Вопрос – а где здесь, собственно, демократия? Когда в государстве правительство принимает решения, вводящие дискриминацию 80% собственного населения, за то, что оно какое-то “не такое, как надо”?! Это же феерия просто. Украинцам, конечно, не привыкать – они любят делиться на сорта: русскоязычных, скажем, они давно и последовательно записали в граждан “второго сорта”, чье право на родной язык делает их в собственной стране прокаженными.

Но это и урок для них для всех – что дискриминацию нельзя ввести “на пол-шишечки”. Раз предал идеалы ради “целесообразности” – дальше будешь обречен отступать все дальше и дальше по пути апартеида. Русскоязычных, писали на Украине, “всего 30%” (ложь, конечно) – поэтому их дискриминировать “можно”. Ну вот пожалуйста, раз “можно”: получите прямую дискриминацию – и в совсем уж критичном виде – уже 83% населения.

Вопрос один: а за что же стоял Майдан? Где демократия?