Мнение: Нетолерантное кино

Клим Жуков о фильме "Битва при Чосинском водохранилище".

Давеча посмотрел китайскую военную драму "Битва при Чосинском водохранилище".

Лента посвящена известным событиям ноября-декабря 1950 года, когда американская и британская империалистическая военщина рвалась к полному и быстрому уничтожению коммунистической Северной Кореи.

Китайская добровольческая армия приходит на помощь и окружает корпус армии США у Чосинского водохранилища.

Фильм лютый. Снято очень бодро, хотя графоний за 200 млн. долларов мы видели и получше, но это, в конце концов не главное. Как называется кино? Правильно: "Битва при…". Ну так из 2 часов 40 минут примерно час занимает главное сражение. А ещё стычка на марше, два американских авиаудара, ну и выдвижение КДА на поездах. Т.е., синема про войну и — конкретное сражение.

У ей внутре нету любовных похождений, не снимая штанов (известных как "Ошибка Козловского"). Хронометраж заполнен пусть и немного двухмерными с сюжетной точки зрения солдатскими буднями. На удивление, не удалось найти ни одной Сильной и Независимой женщины. Все генералы и полковники почему-то того самого пола, как нам донесли исторические источники, сиречь — мужского.

Все мужские персонажи почему-то натуралы, не нашлось также ни одного афро-китайца или сержанта-трансгендера, даже среди американцев, хотя, казалось бы.

Не удалось зафиксировать ГУЛАГа, заградотряда с пулемётами позади пехоты, ни одного кровавого упыря из китайского НКВД, никого не посадили за ничто сразу после атаки. Или даже во время её.

Китайские добровольцы воюют с оружием. Не с черенками от лопат (один на троих). Оружие слегка пёстрое и устаревшее, в отличие от прекрасно экипированной империалистической армии. Командиры не орут дурным голосом: "расстрелять" через каждые три минуты.

Нет также победы вопреки. Хотя на экране представлен председатель Мао и всё располагает к вопреки. Сын председателя Мао Аньин (известный как лейтенант РККА Серёжа) честно служит, а не упарывается кокаином, как положено партноменклатурному отпрыску.

Полностью отсутствует пожалейка, при том что хороших людей положили невероятное количество, собственно — всех.

Зато всю дорогу нам сообщают: кто воюет, за что и под чьим руководством. Коммунисты — за коммунистический мир, под красными флагами и с коммунистической партией у руля.

По нынешним временам кино настолько необычное и революционное, что без пяти минут артхаус. Даже странно, как оно умудрилось собрать за 3 дня проката 830 000 000 долларов при бюджете в 200 000 000. Ведь по уверениям ведущих кино-маркетологов люди на такое смотреть не будут — там сплошное оскорбление: чувств капиталистов, гомосексуалистов, верующих (нет ни одного попа!). Что-то в мире не так. Нас ожидают страшные вещи. Опять придут коммунисты.

https://vk.com/uzhukoffa?w=wall-157335818_588343 – цинк

В хорошем качестве фильма пока нет, есть такая себе экранка https://vk.com/video-144935677_456255351

Так что подожду, пока выйдет нормальная версия на торрентах, там и гляну. Ну а отзыв уже по итогам просмотра.

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