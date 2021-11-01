Эксперты рассказали о проблемах с частотой 120 Гц на экранах

Несмотря на множество восторженных отзывов о новых MacBook Pro, которые вышли с экранами на 14 и 16 дюймов, эксперты обнаружили серьезный недостаток с использованием высоких технических характеристик ноутбука.

Разработчик гарантировал частоту смены кадров на экране 120 Гц, что является на сегодня высоким показателям. Но вопрос состоит в том, насколько хорошо это работает и везде ли применимо?

Как оказалось, в большинстве приложений для macOS данная частота неприменима, поскольку она там не поддерживается. Таким образом, «очень плавные» смены картинок появляются только в некоторых случаях, хотя производитель обещал их обеспечить везде и всегда. Лучше всего недостаток заметен при использовании браузера Safari, отмечает специалисты.