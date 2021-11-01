 

Американские ученые запустили ИИ, который решил нерешаемую проблему

01.11.2021, 20:14, Новости дня
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Над возможностью прогнозировать структуру белка ученые из разных стран мира бьются уже примерно полстолетия. А проблему очень быстро смог решить искусственный интеллект, алгоритм для которого разработали специалисты из американской компании DeepMind.

Прогнозы получаются очень точными, утверждают ученые. Данная разработка может быть использована сразу в нескольких областях прикладной науки. Например, для создания новых образцов сельскохозяйственных растений или для разработки новых лекарств.

Идея использовать ИИ в данной сфере и разработка алгоритма для ИИ принадлежит исследователям из университета в штате Мэриленд (США). Одной из первых задач будет поиск сыворотки от Covid-19.



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