Вместо асфальта — эко-опилки, дома из природных материалов и никакого электричества. Как живёт первая в Бельгии эко-деревня

Подъезжая к этому селению на севере Бельгии, ещё до того, как из-за холма покажутся аккуратные деревянные домики, начинаешь чувствовать запах экологичной и здоровой жизни. Знакомьтесь: Ваальдерхаус, первая в Западной Европе 100% эко-деревня.

Удививший нас запах, как оказалось, исходил из биокомпостной ямы, в которой производятся натуральные удобрения. Встретивший нас хозяин одной из ферм на окраине селения по имени Гюнтер смеётся: во всей Европе цены на удобрения летят вверх, а они как удобряли свиным навозом, так и удобряют. В комнате зажгли лучину под специальным люком, улавливающим углерод. Со светом тут строго: не больше одной лучины в неделю, но для иностранных корреспондентов сделали исключение. Дом построен без единого гвоздя и стекла, просто из дерева.

«Зиму мы ещё тут пока не зимовали, но надеемся не замёрзнуть. В крайнем случае, пойдём спать на компостную яму. Там даже при минусовой температуре должно быть тепло», – рассказывает Гюнтер.

В этой деревне он первый поселенец. Строил дом сам, вместе с женой и четырьмя сыновьями. Была ещё дочь, но утонула в компостной яме. Гюнтер по ней очень скучает. Постепенно к ним присоединялись и другие эко-активисты, а после выступления Греты Тунберг в ООН Ваальдерхаус превратился в настоящий центр паломничества со всех уголков Европы. Сейчас в деревне живёт 260 человек. Ещё недавно их было 280, но заморозки пережили не все.

«Сложнее всего было решить проблему с дорожками. После дождей воды по колено, ходить тяжело по грязи. Идею положить асфальт мы сразу отмели. Посовещавшись, решили засыпать дорожки опилками. Получилось очень красиво и аккуратно, и воду они хорошо впитывают», – продолжает Гюнтер.

Электричества в деревне нет. И никто по нему особо не скучает. По вечерам поют песни, пьют домашнее пиво из деревянных кружек, иногда вместе идут в лес выкапывать коренья, червей и другие деликатесы. Жители Ваальдерхауса убеждены, что скоро так, как они, будет жить вся Европа.

«Изменение климата – не тётка, рано или поздно до всех доберётся. Мы, сознательные люди, это уже понимаем. Другим нужно время, чтобы привыкнуть и смириться, но мы думаем, что это вопрос времени. Скоро вся Европа будет один большой Ваальдерхаус, а вы и дальше живите в своей вонючей Москве и Санкт-Петербурге», – считает Гюнтер.

Уезжали мы с тяжёлым сердцем и пустым желудком. Узнав, что мы приехали на автомобиле, а не на лошади, жители выставили нас за дверь, не накормив ужином. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше.

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