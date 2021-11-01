Мнение: Письмо: “Бочка меда”

В этом длинном письме очень хорошо отражена одна проблема, о которой мы уже как-то говорили.

Сознательная диссоциация ради самолюбования. Это когда человек как бы смотрит на себя со стороны, но не объективно для реалистичной самооценки, а влюбленными глазами для корма короны. Ему кажется, что в этом проявляется его эмпатия, он ставит себя на место другого и смотрит на себя, но вместо другого у него его же корона, восхищенная “взглядом со стороны”.

Этот кайф эксплуатируют многие люди, он кажется им бесплатным, быстрым способом поднять самооценку и предаться самолюбованию. Но это не бесплатный кайф, он стоит очень дорого.

Самооценка – это инструмент, которым вы измеряете шансы и риски, он должен быть очень точным, адекватная самооценка для человека важней чем исправный компас для корабля.

Давайте посмотрим, как автор любуется собой “со стороны” и куда она себя в итоге приводит.

Опишите ее итоговую позицию в поле, как есть, не сгущая краски, аргументируя свой анализ и прогноз.

А главное опишите, как она идет к этой позиции.

nipika

Это был четвертый мужчина с СЗ, с которым я встретилась. Я очень хочу еще рассказать о первом, про них обоих я бы никогда не подумала, что у них могут быть анкеты на СЗ. У таких мужчин всегда есть женщины, и не одна.

Я работала в субботу, 16 октября, до обеда. Когда оставалось 15 минут до конца работы, я написала на СЗ нескольким людям, приславшим мне сообщения. Я плохо говорю на другом языке, пишу лучше.

И. сразу откликнулся и предложил встретиться и покататься на джипе. Анкету его не помню, только то, что он ищет “связь со смыслом”, мне это показалось необычным. Я приехала к нему в соседний город, нашла дом, но не смогла зайти в подъезд. Он спустился и открыл мне дверь. Правая рука в гипсе, потом он показал мне мотоцикл, на котором попал в аварию. Во время сегодняшней поездки я специально некоторое время смотрела на него, чтобы описать подробнее: на верхней границе нормального веса, рост около 175, смуглый, курносый, с короткой пегой бородой, черты лица совсем немного крупнее обычного, мягкие, правильные и горизонтальные: разрез глаз, низкие прямые брови и рот. Темно-карие глаза с длинными ресницами, густая жесткая шевелюра с проседью. На здоровой руке перстень с большим камнем. Кожа гладкая и плотная. Он свободен, красив и небрежен, и мне до него далеко.

В лифте он сказал: мне 52, а тебе сколько? Я ответила: 54. И мы поцеловались.

Он живёт в большой студии с огромным балконом, везде лёгкий и не очень беспорядок, огромная кровать и рабочее место с двумя мониторами.

И мы поехали кататься, это было сафари по пересечённой местности, один раз мы переехали реку. Хочешь этот фрукт? – да – и он подъехал к дереву, открыл окно и сорвал его, это оказался грейпфрут.

Мы разговаривали мало, я рассказала о себе: работаю на простой работе, переехала недавно, учу язык, гуляю с собакой и танцую по вечерам. Сказала, что в процессе развода, и больше года не живу с мужем, не сказала, что я сильно похудела за последние полтора года, что у меня есть квартира.

У него свой бизнес, связанный с перевозками, переехал 10 лет назад из Европы.

Он остановил машину под эстакадой и мы целовались на берегу реки, он пытался снять с меня футболку, но у него не особо получалось с одной рукой, а я не помогала. После того, как мимо проехали велосипедисты и я помахала им рукой (чувствовала себя странно), он решил вернуться.

На обратном пути я сказала, что проголодалась, и он остановился около закусочной, я вышла, чтобы купить сендвич с сосиской, – тебе тоже купить – да, у меня совсем нечего есть дома.

На балконе на столе лежала шахматная доска, спросила, играешь ли в шахматы? – нет, это для другой игры, доску надо разворачивать – а, это шеш беш, точно. Он сказал, что можно и в шахматы, только он играет не очень. Нераспечатанные пакеты с шахматными фигурами тоже лежали на столе. Я научилась играть в шахматы в детском саду, там ферзя мы называли королевой, ладью – башней, а короля можно было “съесть”.

Он сказал: если я выиграю, ты поможешь мне убрать квартиру. А пока расставляем фигуры ты можешь придумать, на что играть – на все, что хочешь.

Я сказала, что я не хочу убирать квартиру, и ему надо передумать, на что играть.

Он поговорил по телефону и изменил ставку: поставил на то, чтобы я приехала ещё раз.

И я сказала, что уже придумала, если я выиграю, то у нас будет секс. Видно было, что он удивился. Уже потом я сообразила, что он спешил уехать после телефонного разговора, который я не слушала. Но я всегда соображаю не сразу.

Я играла черными (белые должны играть черными для компенсации, сказал он).

Мы немного разговаривали (я вообще не могу разговаривать, когда думаю), и он спрашивал меня, сколько у меня было мужей и от кого из них мои дети. Сказал, что будет четвертым, и мне это не понравилось. И сказал, признайся, ты им всем изменяла. Я посмотрела на него и утонула в этих глазах, и сказала, что я не обманщица.

Он улыбнулся и закурил и откинулся на спинку кресла, а я все равно в тот момент ничего не поняла.

Это была отличная игра, я атаковала и потеряла почти все фигуры. Он поставил мне мат не слишком быстро и что-то объяснил про стратегии атаки черными, я не поняла, что.

Потом он ушел в комнату и позвал меня оттуда, и был секс.

Потом я уехала.

Чат в этот день:

И: Отправь мне сообщение, когда вернёшься домой, пожалуйста.

Я: я дома

И: Красота

Я: это была отличная партия. Жду следующую.

И: Давай. Буду скучать. Ты приедешь?

Я: договорились. Я хочу ещё одну такую игру.

И: Когда?

Я: следующая суббота в это же время удобно для меня. Что думаешь?

И: Посмотрим.

И: Возбуждён по поводу тебя. Хочу больше секса с тобой.

Я: я не знала такое слово.

И: Завтра

Я: я думаю

И: Ессссссть

Позже:

Я: я не могу, машина занята.

Если честно, я тогда даже не представляла, как можно вот так на следующий день встретиться. Это меня ещё просто до серединки не подожгло в тот момент.

Позже в этот день:

И: Что делаешь?

Я: собираюсь спать. Как ты? Бочка меда. Спокойной ночи.

И: Спокойной ночи.

На следующий день:

И: Доброе утро

Я: доброе утро, как здоровье? Болит рука?

И: Очень. Ты приедешь сегодня?

Я: сегодня работаю до 19, и на неделе у меня не будет машины.

И: Не скучаешь?

Я: я счастлива, что приехала к тебе вчера. Скучаю, да.

После этого он пропал, он всегда так делает, если я не приезжаю, позже отправила ему Gotta go home и написала, как думаешь, подходит для секса? Мне было смешно и непонятно, что за задор, так не бывает, встречаться каждый день.

И: Ты приедешь?

Я: сердце мое с тобой.

И: Облом

И: Хочу тебя.

Я: я тоже, очень. Что думаешь насчёт завтра?

И: Ты сможешь.

Я: договорились.

На следующий день я приехала к нему, успела снять кроссовки, дойти до балкона и налить себе стакан воды, выпить его я уже не успела, меня снесло этим ураганом, которым – был человек со сломанной рукой.

Мне всегда казалось, что самое лучшее в занятиях любовью – делать это медленно и долго, и я с досадой смотрела фильмы, в которых люди сдирали друг с друга одежду, чтобы заняться сексом. Теперь я думаю, что я ошибалась

В один из моментов я была настолько неловкой, что упала ему на больную руку. И был другой момент, очень болезненный для меня, когда он, постанывая от боли, попросил: расскажи мне что-нибудь, а я быстро собралась и ушла. Не могу я при включенном ТВ, трудно, я ещё и повышать голос не могу физически.

Вышла я от него минут через двадцать и поехала домой, и было мне нехорошо. Я не могла понять, что со мной происходит. Я точно знала, что это была последняя встреча, но как же мне не хотелось заканчивать. И я начала думать, чего же я хочу на самом деле. И получается, что хочу я именно секса не у себя дома, а так, чтобы провести время вместе, а ещё чтобы был медленный секс. А получаю феерические двадцать минут – и все. Понятно, он объяснил, что мои руки мне помогут, но пока не получается. И этот быстрый секс я потом сама же себе никогда не прощу, надо заканчивать, пока не стало хуже. И я решила закончить, но как? – мне было непонятно пока. Прям с трудом добралась до дома, так было тяжело на душе. В итоге ничего лучше арии МЖ не придумалось.

В этот день вечером:

И: все в порядке?

Я: да. У тебя есть обезболивающее?

Я: я очень испугалась, что поранила тебя. Наверное, надо было подбросить тебя в больницу. Ужасно, что я тупица и не в состоянии думать и говорить. Прости прости меня

И: ха-ха

И: да, болело очень, и мне неудобен секс на тебе, только сзади, и все равно сильно болело.

И: но получил огррррромное удовольствие и уже скучаю ей-богу.

И: уже засыпаешь?

Я: да, завтра рано на работу, спокойной ночи, будь здоров.

И: когда приедешь?

Я: через два месяца.

И: что

Я: твоя рука станет лучше.

И: завтра, пожалуйста.

Я: нет, прости. Я все ещё боюсь.

И: ойй, ты и глупости твои.

Я: что со мной делать.

И: спокойной ночи.

Назавтра вечером:

И: как дела?

Я (немного пришла в себя): есть тут секретная дорожка, никого нет, я танцую с собакой.

Прислала ему селфи с собакой и дорожкой.

И: я очень соскучился.

Я: у тебя болит?

И: нет.

Я: у тебя слониха.

И: что

Я: я. Ты меня простил?

И: ясное дело.

Я: рада

И: приедь, пожалуйста.

Я: вчера в пробках простояла два часа. Опоздала на танцы. Сегодня работала с трудом.

И: ты приедешь?

И: ??

Я: у меня нет машины.

И: ну спросил же вопрос, ты приедешь, пожалуйста.

Я: нет

И: облом уфф

Я: пиши мне иногда.

И: если я приеду?

И: ??

Я: я тут не одна.

И: пойдем в мою машину.

Я: ты вправду (непонятное слово)

И: да, я соскучился.

Он приехал на машине, выглядел не очень. Мы поехали на большую открытую стоянку, покурили, и был секс в джипе. Это был третий раз, и рекорд максимум двух встреч с мужчинами с СЗ был побит.

На следующий день:

И: доброе утро

Я: скучала

И: и я. Ты приедешь?

Я: нет

И: облом. Почему?

Я: спасибо что спросил. Работала до 19, мне нужно немного поспать.

И: хорошо.

Я не могла уснуть, руки дрожали, сердце как-то глухо билось. Меня понесло.

Я: когда ты обычно ложишься спать? Я все ещё думаю, как такое может быть, спать вместе.

Я: ответь мне, я не могу уснуть.

Я: я изменяла всем своим мужьям, кроме последнего. Прости, постараюсь больше не врать.

И: ха-ха

Я: завтра последнее занятие танцами перед отпуском, я не могу его пропустить (на самом деле уже тогда пропустила бы)

И: отдохни

Я: спокойной ночи

И: и мне изменяешь

Я: зачем?

Я: ни с кем

На следующий день он исчез. Я работала и думала о том, каково это, врать всю жизнь и вдруг перестать. И как вообще к такому признанию можно относиться. А он как отнесётся? Я как будто сквозь дебри своего сознания продиралась.

Я написала ему вечером, как здоровье, болит у тебя? Он не отвечал, и сообщение оставалось недоставленным. Я поняла, что он меня заблокировал. Я искала и находила кучу причин для этого – он прав! Но в какой-то момент неожиданно для себя с горечью подумала, как же это жестоко! И я поняла, что прямо сейчас переоцениваю то, что у меня было с ним, и оказалось, что то, что было между нами, было нужно мне, и я не хочу расставаться.

Я ужасно расстроилась.

Через час он ответил:

И: хай

И: немного

И: ты приедешь?

Я: когда?

И: сейчас

Я: нет

И: почему

Я: ты скучаешь?

Я: помнишь, как там, в машине, ты сдвинул меня немного в сторону в конце?

И: почему ты не приедешь?

22 октября 2021

И: хай, что происходит?

Я: здравствуй, я рада, что ты помнишь обо мне. Все в порядке. Как здоровье?

И: помню

И: ты моя милая. Я умираю от тебя.

Я: и я. Встретимся сегодня?

И: возможно.

И к нему приехал сын на выходной, и он был занят.

Я пропущу в общем однотипную переписку. На следующий день я приехала к нему, снова ненадолго, у него болела голова, и через день я уехала в отпуск на пять дней. На первой встрече я ему говорила про отпуск, но он забыл, наверное. Пока я отдыхала, он спрашивал, где я, с кем поехала, приеду ли прямо сейчас

и почему нет, когда вернусь и что скучает. И ещё спрашивал, почему я уехала без него. Я не знала, что ответить.

В отпуске было очень странное знакомство, J – загорелый дочерна худощавый высокий брюнет, учил меня танцевать специальный танец в баре под живую музыку, приглашал в солярий – я не пошла, не люблю голых женщин, но сказала ему, что не пойду.

На следующий, последний вечер в отеле, он пришел в бар, и подумала, ура, потанцуем, – и исчез. Больше я его не видела, хотя и искала перед самым отъездом.

27 октября, день перед отъездом:

И: отдохнула?

Я: привет от черной кожи черной коже.

И: где ты

Я: иду в магазин, я нуждаюсь в жёлтом платье

28 октября

Я: возвращаюсь к жизни, иду в автобус, соскучилась

И: И я скучаю. Ты приедешь сегодня?

Я: да. После 19 ок?

И: и поговоришь со мной, я надеюсь на это

Я: после семи – и я постараюсь.

(Не могу с ним говорить совсем, будто челюсти склеивает. Сначала томилась молчанием, потом привыкла)

И: позвони, чтобы не было так, что ты приехала, а меня нет дома.

И снова все то же, секс, на этот раз я пришла в сандалиях, чтобы не тратить время на снять и надеть кроссовки, и я сразу одеваюсь и ухожу, и он мне: уже уходишь? – мне тоже надо идти. После секса он сидел за компом и листал котировки ценных бумаг, и мне это не понравилось.

И я снова сдулась.

Но он уже знал?

29 октября

И: доброе утро. Как дела?

Я: да так. Как рука?

И: ты поедешь со мной погулять в лес (название)?

Я: я очень хочу просто выйти из дома.

И: ты знаешь где это?

Я: скидываю ему локацию леса. Да?

И: да. Ты приедешь?

Я: да. Когда?

И: я уже выхожу, встретимся там. Одет он всегда одинаково, черная тонкая футболка, шорты на резинке и вьетнамки. Я почти прошла мимо, но краем глаза поймала взгляд и обернулась, и увидела, что он сидит на камне с банкой колы и ждёт меня, и я увидела его и поняла, что нравлюсь ему.

Это снова было сафари на джипе, но только опаснее, чем в прошлый раз, он заезжал на какие-то совсем стремные дороги, перед которыми я бы точно повернула назад. Там и дороги не было, камни в руслах грязевых и дождевых потоков, плюс подъем или поворот. И у него только одна рука на руле, и в пальцах зажата потухшая сигарета. И это не поза, он и вправду такой. Боишься, спросил он. Нет, ответила я. Я сделала, как мне казалось, фотографию самого страшного участка этой дороги, но тут мы взобрались на горку, и я поняла, что раньше было почти шоссе. Я бы вызвала эвакуатор в этом месте.

Мы кружили по этому лесу (и снова секс) и я, конечно, большую часть времени молчала, и он тоже молчал.

Ему позвонил друг, и какое-то время он говорил с ним по громкой связи, друг спрашивал: где ты? – в лесу – с кем – один – я не верю тебе! Скажи, с кем ты! Оба матерились, но было понятно, что они хорошо знают друг друга. И мне понравилось, что И так ничего ему и не сказал.

На этом пока все, спасибо вам.