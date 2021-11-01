 

Мнение: По cтатье Счетовода депутатский запрос Бастрыкину

01.11.2021, 20:08, Разное
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На днях камрад Счетовод опубликовал разбор наброса от Радио Свобода в адрес маршала Георгия Константиновича Жукова. Якобы был приказ Жукова расстреливать членов семей, тех кто сдался. Понятно, что нет никаких доказательств существования подобного приказа, а все сохранившиеся документы, в том числе и сам приказ номер 270 это опровергают.

Данный материал можно посмотреть на видео:

Счетовод скинул мне данный материал (на тот момент еще не прочитал), я в свою очередь скинул данный запрос Милонову Виталию Валентиновичу. Он является лидером движения Великоросс

В свою очередь, Милонов поддержал и отправил депутатский запрос на имя Бастрыкина.

кому качество не нравится, вот сам pdf

disk.yandex.ru/d/yILqBuUMNnqpcA

В самом запросе прямая ссылка на статью Счетовода на сайте AfterShock.News.

Будем посмотреть.

Счетоводу, и Виталию Валентиновичу отдельное спасибо.
Источник: aftershock.news/?q=node/1006002

Источник: Достало



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