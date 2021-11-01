Мнение: По cтатье Счетовода депутатский запрос Бастрыкину
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На днях камрад Счетовод опубликовал разбор наброса от Радио Свобода в адрес маршала Георгия Константиновича Жукова. Якобы был приказ Жукова расстреливать членов семей, тех кто сдался. Понятно, что нет никаких доказательств существования подобного приказа, а все сохранившиеся документы, в том числе и сам приказ номер 270 это опровергают.
Данный материал можно посмотреть на видео:
Счетовод скинул мне данный материал (на тот момент еще не прочитал), я в свою очередь скинул данный запрос Милонову Виталию Валентиновичу. Он является лидером движения Великоросс
В свою очередь, Милонов поддержал и отправил депутатский запрос на имя Бастрыкина.
кому качество не нравится, вот сам pdf
disk.yandex.ru/d/yILqBuUMNnqpcA
В самом запросе прямая ссылка на статью Счетовода на сайте AfterShock.News.
Будем посмотреть.
Счетоводу, и Виталию Валентиновичу отдельное спасибо.
Источник: aftershock.news/?q=node/1006002
—
Источник: Достало
Смотреть комментарии → Комментариев нет