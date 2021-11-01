Мнение: Идеология пятичленки, письмо Сталину и приговор академика Павлова

1. В классическую советскую пятичленку исторических формаций – первобытно-общинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм – так и не вошла ещё одна формация: «азиатский способ производства», о котором писали ещё Маркс с Энгельсом. Почему так произошло, объясняет блогер sfrandzi:

https://sfrandzi.livejournal.com/61159.html

Кажется, слишком мало обращают внимания на ключевую роль «пятичленки» в идеологии зрелого (после 1936 г.) сталинизма.

А между тем роль эта огромна.

Не побоюсь сказать, что именно и только с помощью пятичленки Сталину удалось связать свои построения с классическим марксизмом.

Вообще главный идеологический финт, который проделал Сталин – состоит в том, что он перевернул с ног на голову традиционные представления о коммунизме. Как строе не просто бесклассовом, но безгосударственном, лишенном институтов насилия. В свете новых достижений марксистской мысли оказалось, что профессиональная милиция-полиция, кадровая армия, суды, тюрьмы и – более того – ЧК есть органы не просто временной, переходной и чрезвычайной диктатуры пролетариата, но свойства коммунизма, первой стадией коего является построенный в СССР социализм. Политически все это описывалось термином «общенародное государство», являющимся, с точки зрения старика Маркса, абсурдным оксюмороном (ибо государство, по Марксу-Энгельсу, есть инструмент классового господства и ничто иное).

На все возражения у идеологов сталинского «социализма» был железный ответ – «но у нас же общественная собственность на средства производства – следовательно бесклассовое общество – следовательно социализм».

И это был непробиваемый для марксистов аргумент, но… только для тех кто принимал последовательность: «первобытный коммунизм – рабовладение – феодализм – капитализм – коммунизм и его первая стадия социализм».

А вот если прекратить свистопляски с понятием «рабовладельческая формация», при которых фараоновский Египет и классический Рим объединялись за одними скобками и описывались в одних терминах? Если выделить восточные деспотии в особую формацию и попытаться их описать безотносительно к теории «рабовладельческого общества»?

Тогда окажется, что возможно существование эксплуататорского общества, в котором собственность на средства производства принадлежит государству.

Именно потому идеологи так поспешно придавили начавшуюся было во времена оттепели дискуссию об «азиатском способе производства», несмотря на то, что сторонники этой теории обставились железными цитатами из Основоположников. «Азиатский способ производства» знаменовал крушение всей советско-сталинской идеологической конструкции не потому, что вызывал «неконтролируемые аллюзии», а потому, что убирал из-под нее самый что ни на есть краеугольный камень.

Ибо если государственная собственность на средства производства и государственные формы присвоения продукта возможны в безусловно эксплуататорском обществе – тщетна вера ваша, товарищи советские коммунисты…

Про азиатский способ производства я писал вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1722557.html

2. Портниха Анна Павлова написала в 1937 году гневное письмо Иосифу Виссарионовичу. Там она в простых народных выражениях указала, что рабочий люд доведён коммунистами до последней степени бедности, жить уже невмоготу. Цитирую:

https://ru.wikisource.org/wiki/Письмо_И._В._Сталину_(Павлова)

Почему при царе жилось хорошо и сыто, я получала 15 рублей, была одета, обута и сыта, понятие не имела, как ходить побираться с получки до получки: день поешь, а два дня так живи, это — свободная страна. В театр ходили чуть ли не каждый день, а теперь с 1930 года ни разу в театр не ходила, всё от веселой жизни…

Итог письма закономерен — расстрел. Судя по тексту письма, именно этого портниха и ожидала в качестве реакции на свою критику.

3. Из переписки академика Павлова с Вячеславом Молотовым, одним из самых влиятельных сталинских вельмож:

https://vidsboku.com/articles/perepiska-ip-pavlova-i-vm-molotova-v-1934-1935-godu

Во-первых то, что Вы делаете есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды – и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во вторых эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.

Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными подробностями – это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет моё внимание, я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских деспотий.

А вот уже из письма того же академика Павлова министру здравоохранения РСФСР:

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pavl_russum.php

К сожалению, я чувствую себя по отношению к Вашей революции почти прямо противоположно Вам. Меня она очень тревожит… Многолетний террор и безудержное своеволие власти превращает нашу азиатскую натуру в позорно рабскую. А много ли можно сделать хорошего с рабами? Пирамиды? Да; но не общее истинное человеческое счастье. Недоедание и повторяющееся голодание в массе населения с их непременными спутниками — повсеместными эпидемиями подрывает силы народа. Прошу меня простить… Написал искренне, что переживаю.