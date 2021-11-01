Ученые назвали два наилучших способа умственного расслабления

Французские исследователи провели исследование, посвященное изучению методик, способствующих оптимальному умственному расслаблению после работы. На основании его результатов исследователи выделили два способа, позволяющие наилучшим образом восстановить когнитивные способности.

В эксперименте ученых, представляющих Университет Бургундии (Франция), приняло участие 37 человек, которые были разделены на три рандомных группы, но в начале исследования должны были выполнить одинаковые задания. В частности, участникам необходимо было как можно быстрее коснуться нескольких целей на мониторе компьютера, а затем в течении получаса они должны были справиться с некой более сложной умственной задачей. После этого всем исследуемым предстояло отдохнуть в течении четверти часа, при этом участники из первой группы занялись физическими упражнениями на велотренажере, второй – слушали любимую музыку, а представители третьей, контрольной группы, организовали свой короткий досуг в соответствии со своими личными предпочтениями. По окончании перерыва все исследуемые повторили выполнение заданий, сделанных в начале эксперимента.

Примечательно, что среди полного состава исследуемой группы специалисты в необходимый момент провели анкетирование, целью которого было идентифицировать уровень усталости каждого из участников. В итоге результаты показали, что представители контрольной группы, организовавшие свой перерыв по своему вкусу, утомились меньше, чем участники первых двух групп, однако после отдыха справились с заданиями медленнее и менее качественно, что, по мнению экспертов, свидетельствовало о потере внимательности. Таким образом, исследователи сделали вывод, что физическая активность и прослушивание любимых музыкальных композиций являются наилучшими способами быстро восстановить остроту своих умственных способностей.

Резюмируя, специалисты отметили, что пока не могут подробно объяснить суть механизма вышеуказанных зависимостей, однако предположили, что позитивный эффект мог быть связан с неким выбросом дофамина, повлиявшим на быстрое восстановление когнитивных функций. Чтобы проверить свое предположение, исследователи анонсировали продолжение исследований в данном направлении. Материалы научной работы были опубликованы в Neuroscience.

Источник: incrussia.ru