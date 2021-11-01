Директор госпитализированного с коронавирусом Серова рассказал о его состоянии

Журналистам стала известна новая информация о состоянии здоровья певца Александра Серова, который борется с коронавирусом. По словам концертного директора артиста Александра Федоркова, 67-летнему исполнителю с каждый днем становится лучше. У него уже появился крепкий голос.

На сегодняшний день Александр Серов продолжает оставаться в одной из столичных больниц. Врачи еще хотят понаблюдать за его состоянием здоровья. Серов лежит в обычной палате и набирается сил. Ему предстоит пройти полный курс восстановления.

Александра Серова госпитализировали с COVID-19 в середине октября. Медики выявили у певца обширное поражение легких. Какое-то время из-за ухудшения состояния здоровья знаменитость находился в отделении реанимации. Эту информацию подтверждал его друг Игорь Крутой. Продюсер и вовсе призывал всех неравнодушных молиться за выздоровление Александра Серова. Также он напомнил о необходимости вакцинации, сам же артист привиться не успел.

Дочь Серова, которую зовут Мишель, рассказала, что у отца присутствовали проблемы с дыханием. В связи с этим ему требовалась кислородная терапия.

Источник: tass.ru