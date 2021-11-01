Рэпер Давид Манукян признался, что влюбился

Рэпер и блогер Давид Манукян признался, что влюбился. Его поразила красота исполнительницы Марии Краймбрери. Вместе с ней бывший возлюбленный Ольги Бузовой выступил на сцене шоу «Дуэты».

Артиста исполнили песню «Море». Многие отметили, что композиция идеально подходит Марии Краймбрери и Давиду Манукяну. Последний разместил видео с выступления на своей странице в социальной сети Instagram. В описании к публикации блогер заявил, что влюбился. Он даже признал фанатов писать коллеге по цеху в социальных сетях, чтобы та согласилась сходить с ним на свидание.

На ролике видно, как Давид Манукян удивляется, когда видит за зеркальной стеной Марию Краймбрери. Артистка для выступления надела эффектное красное платье. Блогер восхитился красотой исполнительницы и пригласил ее на танец.

Дава поинтересовался, понравилось ли фанатам выступление. В комментариях к публикации поклонники положительно оценили дуэт звезд. Многие последовали совету Манукяна и начали буквально «атаковать» аккаунт исполнительницы.

Напомним, что после расставания с Ольгой Бузовой Дава ни с кем не встречался. В многочисленных интервью он признается, что мечтает влюбиться.