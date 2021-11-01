Greenpeace – если G20 была генеральной репетицией конференции по климату, то она провалилась

Первый день 26-й Конференции ООН по климату прошёл под знаком только что завершившегося саммита «Большой двадцатки», пишет Le Monde. В финальном коммюнике «двадцатка» обозначила ряд целей и обещаний, но некоторые эксперты отмечают, что этого слишком мало и в Глазго должна быть проведена более тщательная работа.



Reuters

Участники климатического саммита в Глазго, который начался в воскресенье, первый день провели, сосредоточившись на итогах только что завершившейся встречи «Большой двадцатки» в Риме. Самые главные экономики мира, ответственные за 80% парниковых газов в мире, вняли мольбам экологов, пишет Le Monde.

Впрочем, и страны «Большой двадцатки» сами рады: они приехали на конференцию ООН не с пустыми руками. Однако же этих заявлений может оказаться недостаточно, чтобы на конференции по климату «подул настоящий ветер надежды».

Так, например, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал, что после Рима его надежды не оправданы — «хоть и не похоронены». С ним согласен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который отметил, что на «Большой двадцатке» был достигнут прогресс, но этого недостаточно: «Если Глазго провалится, то всё провалится».

Финальное коммюнике по «Большой двадцатке» делегаты обсуждали всю ночь с субботы на воскресенье. Там подтверждается приверженность стран Парижскому соглашению по климату, в соответствии с которым планировалось сдерживать потепление климата на уровне менее 2°C и стремиться к 1,5°C, для чего потребуются дополнительные усилия от всего международного сообщества. При этом действовать нужно уже в ближайшие десять лет. Как отмечают эксперты, эти заявления очень важны, но «партия не выиграна», поскольку многие страны «тормозят четырьмя колёсами», и здесь эксперты называют Индию, Россию и Саудовскую Аравию.

Кроме того, впервые страны «Большой двадцатки» признали, как важно достигнуть углеродной нейтральности. Они рассчитывают прийти к ней примерно к середине века. И хотя конкретной даты они не назначили, автор статьи всё равно называет это большим достижением.

Ещё несколько лет назад сложно было представить, что почти все страны «Большой двадцатки» согласятся на это, отмечают эксперты. Но всё же теперь странам нужно зафиксировать конкретные цели по достижению нулевых выбросов углекислого газа до 2030 года, чего не делают пока Австралия, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Турция.

Члены «Большой двадцатки» договорились больше не финансировать строительство на своей территории новых теплоэлектростанций на угле. О том же в июле договорились страны «Большой семёрки». Впрочем, совсем отказаться от угля у них не вышло. Многие страны, включая Китай, зависят от этого вида топлива, тем более в условиях мирового энергетического кризиса. Не получилось у них договориться и о прекращении финансирования энергетики, основанной на природных ископаемых, на чём настаивал Антониу Гутерреш. При этом они впервые признали вред метана и его вклад в глобальное потепление.

Лидеры договорились выделять $100 миллиардов в год, чтобы помочь южным регионам стравляться с последствиями изменения климата. Об этом они говорили и прежде, но богатые страны смогут это сделать лишь в 2023 году, что порождает напряжённость в их отношениях с развивающимися странами. Этот раздор может проявиться и на Конференции ООН по климату.

«Если «Большая двадцатка» была генеральной репетицией 26-й Конференции ООН по климату, то мировые лидеры промахнулись, — приводит автор статьи слова исполнительного директора Greenpeace International Дженнифер Морган. — Их коммюнике слабое, ему не хватает ни амбициозности, ни концепции». Но в Глазго, по её словам, ещё можно «поймать исторический момент», но только если богатые страны поймут, что ключ к успеху — это доверие, и не будут слушать государства вроде Австралии и Саудовской Аравии.

В свою очередь, бывший президент Мальдив отметил, что обещания «Большой двадцатки» хороши, но не позволят добиться обещанного и не спасут регионы вроде его родной страны от последствий глобального потепления.

Впрочем, президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что всё могло быть и хуже, что «Большая двадцатка» помогает зафиксировать подвижки и теперь конференцию в Глазго можно провести с успехом. Он обратил внимание, что в Риме удалось достигнуть согласия по вопросу налогов для транснациональных корпораций, распространению вакцины, восстановлению африканских экономик, что показывает пользу многостороннего подхода, несмотря на разногласия внутри ООН.

Сам Макрон обещал на климатическом форуме поддержать своего британского коллегу Бориса Джонсона, хотя в Риме они и скрестили мечи по вопросам, связанным с брекситом: в частности, по рыболовству. На саммите не будет лидеров РФ и Китая, зато ожидается участие Джо Байдена, который вернул США в климатическую повестку после Дональда Трампа, пишет Le Monde.