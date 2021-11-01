 

Обозреватель – журналист объяснил, почему Берлину и Парижу нужно помогать Украине оружием

01.11.2021, 19:58, Новости дня
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Применение Украиной беспилотников «Байрактар» в Донбассе показало, что Киев способен дать мощный отпор, считает украинский журналист, писатель, публицист и телеведущий Виталий Портников. Как он пишет в материале для портала «Обозреватель», Германии и Франции, которые обеспокоились данным фактом, стоит последовать примеру США и «вместо увещеваний помогать Украине новыми вооружениями, тем самым уменьшая возможность новой войны в регионе».


Reuters

Владимиру Зеленскому пришлось отреагировать на вопрос относительно реакции некоторых стран на использование украинскими военными беспилотников «Байрактар» в зоне конфликта в Донбассе.

«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем. Отвечаем согласно договорённостям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина», — заявил украинский президент.

Как считает украинский журналист, писатель, публицист и телеведущий Виталий Портников, сам факт необходимости обнародования такого заявления свидетельствует о том, что в Киеве явно раздосадованы реакций немецких и французских дипломатов. 

«По сути, Киев поддержали только в посольстве США на Украине. Вопрос, конечно же, прежде всего в том, зачем Берлину и Парижу понадобилось синхронно выступать против украинских действий. Украина, Германия и Франция, как правило, согласовывают свои переговорные и дипломатические позиции и стараются выступать с единых позиций. Но сейчас мы видим, как посредники демонстрируют, что они занимают некую «срединную» линию между сторонами конфликта», — пишет Портников.

По его мнению, у немецких и французских дипломатов был на это свой резон, поскольку они всё ещё пытаются реанимировать нормандский процесс, который застыл практически сразу же после избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Однако, уверен Портников, «ни в Берлине, ни в Париже, ни, возможно, в Киеве нет понимания того, что этот процесс просто невозможно разблокировать после того, как президент РФ Владимир Путин разочаровался в готовности своего коллеги Владимира Зеленского идти на уступки Кремлю».

Кроме того, не исключает журналист, существует ещё один резон для опасений: Владимир Путин может использовать историю с «Байрактарами» для поставок в Донбасс новейшего вооружения, не исключено и задействование в конфликте авиации.

«Вопрос заключается в том, насколько Вооружённые силы Украины готовы к такой эскалации и не станут ли в Киеве просить союзников остановить Путина. Но нужны ли Путину поводы для эскалации? И не стоит ли вместо увещеваний помогать Украине новыми вооружениями и тем самым уменьшать саму возможность новой войны в регионе? Ведь если в Кремле будут понимать, что российским вооружённым силам противостоит современная армия, которая способна нанести серьёзный удар по позициям противника, там трижды задумаются, прежде чем начинать новое вторжение», — заключает украинский журналист.



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