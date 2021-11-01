 

Попова не исключила продление нерабочей недели в России

01.11.2021, 19:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДля того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели, ситуация не нормализуется немедленно, сообщила на заседании правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится больше времени», – приводит «Интерфакс» слова Поповой.

Под инкубацией глава Роспотребнадзора подразумевает инкубационный период распространенного в РФ штамма «дельта» коронавируса. Он составляет порядка недели.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

По словам Поповой, в период нерабочих дней важно не откладывать визит к врачу в случае недомогания, поскольку любая задержка в оказании медицинской помощи тут будет чревата осложнениями.

«К сожалению, мы видим по нерабочим дням, идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке. Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться», – призвала глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с коронавирусом.



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