В Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком

В центре города два сотрудника «Сибирской генерирующей компании» (СГК) и слесарь провалились в яму с кипятком, по факту инцидента Следственный комитет начал проверку.

Инцидент произошел возле лицея №12 на улице Серебренниковская, 10 в Новосибирске, информирует Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу СГК 1 ноября.

Работники начали обследование теплового узла в здании, а в это время в подвале провалился пол. Сотрудники СГК получили ожоги и были госпитализированы в больницу, куда их увезли на скорой.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что по факту происшествия началась проверка.