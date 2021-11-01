 

В Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком

01.11.2021, 19:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ центре города два сотрудника «Сибирской генерирующей компании» (СГК) и слесарь провалились в яму с кипятком, по факту инцидента Следственный комитет начал проверку.

Инцидент произошел возле лицея №12 на улице Серебренниковская, 10 в Новосибирске, информирует Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу СГК 1 ноября.

Работники начали обследование теплового узла в здании, а в это время в подвале провалился пол. Сотрудники СГК получили ожоги и были госпитализированы в больницу, куда их увезли на скорой.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что по факту происшествия началась проверка. 



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