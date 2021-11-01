 

Следователи возбудили дело по факту отравления россиян в отеле Египта

01.11.2021, 19:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Татарстане возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе жителей Зеленодольска, заявили в региональном СУ СКР.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших.

Ранее сообщалось, что все отравившиеся в отеле Хургады туристы выписаны из египетских клиник после получения необходимой медицинской помощи.

Напомним, в Египете произошло массовое отравление российских туристов, большинство пострадавших – дети. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок. Директор отеля отстранен от работы на три месяца.



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