 

NASA: из-за глобального потепления уже через 10 лет может погибнуть один из китов, на которых стоит Земля

01.11.2021, 19:51, Разное
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Главный научный сотрудник NASA Майкл Ротенберг призвал мировых лидеров немедленно обратить внимание на изменение климата. Как уверяет специалист, в противном случае человечество уже в ближайшие годы ждёт глобальная катастрофа.

«Мы построили модель, в которой учтены сотни показателей – температура, выбросы углекислого газа, давление, солнечная активность и многое другое. Если мы прямо сейчас на наднациональном уровне не начнём работать с изменением климата, то уже через десять лет Земля может погибнуть», – предупреждает он. 

«Дело в том, что киты, на которых стоит наша планета, весьма чувствительны к температуре. Когда повышается средняя температура атмосферы, это приводит к нагреванию суши и мирового океана. Соответственно, растёт и температура среды, в которой обитают киты, на которых стоит Земля. Если нынешние показатели сохранятся, то у нас осталось от силы лет 10. Дальше один из китов может погибнуть, а это будет означать гибель всей планеты», – пояснил Ротенберг.

В ближайшее время состоится экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором должны присутствовать представители всех стран. По предварительным оценкам, чтобы избежать гибели китов, необходимо глобальные снизить выбросы углекислого газа минимум на 30 %.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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