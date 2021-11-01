 

Сладкий ноябрь: дни силы этого месяца, когда желания исполнятся (и три знака зодиака, которым повезет больше всего)

01.11.2021, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наступает последний месяц осени, пришла пора подводить итоги и начать подготовку к Новому году. Предлагаем узнать, какие дни станут счастливыми в ноябре 2021 года, а также три знака зодиака, которых можно назвать настоящими счастливчиками в этом месяце.

Счастливые дни

Очень благоприятной считается дата 5 ноября, когда новая луна находится с Скорпионе, а Венера переходит в Козерога. Это лучшее время для того, чтобы оставить прошлое позади и, обнулившись, открыть новую страницу собственного жизненного пути. За счет влияния Козерога вы ощутите прилив положительной энергетики, позитива.

Зеркальная дата 11.11 поможет, на время отказавшись от коммуникаций, узнать о себе что-то новое. Это лучший период для медитаций, возможно, вы даже сможете понять, в чем состоит смысл жизни.

17 ноября – противостояние Марса и Урана, день силы. Для людей это означает соединение творческих задатков, связанных с Ураном, с силой, дарованной Марсом. В этот день смело принимайте важные решения, совершайте крупные покупки, непременно найдите время на увлечения.

18 ноября – метеорный поток Леониды, усилится физическая и умственная активность. Можете ставить перед собой сложные цели – сейчас самое благоприятное время, чтобы их достичь. Также астрологи рекомендуют загадывать желания – они имеют все шансы на исполнение.

Последний счастливый день месяца – 24.11, это день когда Меркурий переходит в знак Стрельца. Это самое подходящее время для улучшения финансового положения. Смело совершайте сделки, удача будет сопутствовать тем, кто активен, не ждет у моря погоды. В этот день можно искать работу, заключать сделки.

Счастливые знаки

А теперь предлагаем узнать, кому повезет в ноябре из знаков зодиака. В целом месяц ожидается достаточно благоприятным для всех, но есть три счастливчика, которые буквально поймают удачу за хвост и сумеют добиться немалого.

Стрелец

Многие представители знака в ноябре отмечают день рождения, поэтому везение Стрельцов в ноябре вполне ожидаемо. Этот месяц поможет реализовать мечты, даже самые смелые планы имеют право на осуществление. Любое полезное действие со стороны Стрельца принесет ему ожидаемую пользу.

Близнецы

Кажется, что последний осенний месяц для представителей воздушной стихии пройдет легко, но ничем не примечательно. Однако стоит запастись терпением – во второй половине вас ждет удача. Особенно благоприятными станут последние дни, возможно, вы сможете найти отличную работу, которая будет приносить и удовлетворение, и неплохой доход.

Водолей

Представитель знака имеет все шансы наладить свою личную жизнь, отпустить переживания и начать наслаждаться всем происходящим вокруг. Это лучший месяц для занятия творчеством. Уже в конце ноября вы увидите, что успех не заставляет себя ждать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / Валерия покорила поклонников совместным фото с Пригожиным

11.05 / Неубиваемый Oukitel K15 Plus с NFC, 10 000 мА•ч можно купить за 90 долларов до 20 мая

25.10 / Мнение: О следующем после Путина: заговор молчания

26.06 / Популярный израильский сериал “Уличное правосудие” адаптируют для НТВ

05.07 / «У Господа Свой сценарий»

10.02 / Катерина Шпица о вере в себя, секрете сохранения внутреннего ресурса и новом сериале “Топи”

09.11 / FT: Байден столкнется с безудержным распространением коронавируса на посту президента

24.06 / Мнение: Пандемию на десятилетия?

27.04 / Мнение: О возвращении железного Феликса

12.03 / Twitter не выходит на контакт с Роскомнадзором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика