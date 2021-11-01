Сладкий ноябрь: дни силы этого месяца, когда желания исполнятся (и три знака зодиака, которым повезет больше всего)

Наступает последний месяц осени, пришла пора подводить итоги и начать подготовку к Новому году. Предлагаем узнать, какие дни станут счастливыми в ноябре 2021 года, а также три знака зодиака, которых можно назвать настоящими счастливчиками в этом месяце.

Счастливые дни

Очень благоприятной считается дата 5 ноября, когда новая луна находится с Скорпионе, а Венера переходит в Козерога. Это лучшее время для того, чтобы оставить прошлое позади и, обнулившись, открыть новую страницу собственного жизненного пути. За счет влияния Козерога вы ощутите прилив положительной энергетики, позитива.

Зеркальная дата 11.11 поможет, на время отказавшись от коммуникаций, узнать о себе что-то новое. Это лучший период для медитаций, возможно, вы даже сможете понять, в чем состоит смысл жизни.

17 ноября – противостояние Марса и Урана, день силы. Для людей это означает соединение творческих задатков, связанных с Ураном, с силой, дарованной Марсом. В этот день смело принимайте важные решения, совершайте крупные покупки, непременно найдите время на увлечения.

18 ноября – метеорный поток Леониды, усилится физическая и умственная активность. Можете ставить перед собой сложные цели – сейчас самое благоприятное время, чтобы их достичь. Также астрологи рекомендуют загадывать желания – они имеют все шансы на исполнение.

Последний счастливый день месяца – 24.11, это день когда Меркурий переходит в знак Стрельца. Это самое подходящее время для улучшения финансового положения. Смело совершайте сделки, удача будет сопутствовать тем, кто активен, не ждет у моря погоды. В этот день можно искать работу, заключать сделки.

Счастливые знаки

А теперь предлагаем узнать, кому повезет в ноябре из знаков зодиака. В целом месяц ожидается достаточно благоприятным для всех, но есть три счастливчика, которые буквально поймают удачу за хвост и сумеют добиться немалого.

Стрелец

Многие представители знака в ноябре отмечают день рождения, поэтому везение Стрельцов в ноябре вполне ожидаемо. Этот месяц поможет реализовать мечты, даже самые смелые планы имеют право на осуществление. Любое полезное действие со стороны Стрельца принесет ему ожидаемую пользу.

Близнецы

Кажется, что последний осенний месяц для представителей воздушной стихии пройдет легко, но ничем не примечательно. Однако стоит запастись терпением – во второй половине вас ждет удача. Особенно благоприятными станут последние дни, возможно, вы сможете найти отличную работу, которая будет приносить и удовлетворение, и неплохой доход.

Водолей

Представитель знака имеет все шансы наладить свою личную жизнь, отпустить переживания и начать наслаждаться всем происходящим вокруг. Это лучший месяц для занятия творчеством. Уже в конце ноября вы увидите, что успех не заставляет себя ждать.