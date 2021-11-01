Каким свитерам уже давно пора на покой: у многих они все еще лежат на полках – заменяем вещи модной базой

Когда мы составляем базовый гардероб на холодное время года, мы делаем ставку на всевозможные трикотажные изделия. Это могут быть свитера, кардиганы, джемперы, жилеты, платья в рубчик и даже брючные двойки. Чем плотнее вязка, тем больше шансов согреться.

Более тонкие трикотажные изделия тоже хороши, ведь они легко вписываются в концепцию стильных многослойных образов. Если вы хотите приобрести обновки к зиме, самое время поговорить о трендах и антитрендах.

Антитренд – джемперы с рукавами “летучая мышь”

Мода на рукава “летучая мышь” безвозвратно прошла. Если на вешалках в вашем шкафу сохранились такие модели, самое время спрятать их в сундук до лучших времен. Ни в коем случае не надевайте такие джемперы на работу, особенно если изделие имеет рукава длиной три четверти. Партнеры и клиенты, разбирающиеся в моде, мысленно поставят напротив вашей фамилии жирный минус.

Антитренд – джемперы из тонкого трикотажа с глубоким вырезом

Скажите твердое “нет” изделиям из тонкого трикотажа. Оставьте джемпер в обтяжку с глубоким круглым вырезом для ношения дома. Даже если вы наденете такое изделие поверх офисной хлопковой рубашки, это не исправит ситуацию. Джемпер из тонкого трикотажа, натянутый поверх нижнего слоя одежды, сделает вас похожей на гусеницу.

Тренд – плотные джемперы с круглым вырезом под горло

Джемперы с глубоким вырезом из рыхлого трикотажа остались в далеком прошлом. Изделие, надетое поверх рубашки, которое открывает пуговичный ряд, должно быть переведено в разряд домашних или вывезено на дачу. В моде джемперы из более плотного гладкого трикотажа с вырезом под самое горло. Эти изделия в большинстве своем имеют свободный крой и могут носиться с пиджаками оверсайз.

Тренд – джемперы оверсайз с V-образным вырезом

В качестве самостоятельного изделия очень хороши объемные джемперы с неглубоким треугольным вырезом всевозможных расцветок. Украшать трендовые изделия могут двухцветные геометрические комбинации или рукава-колокол. Линия плеча у трендовых джемперов немного спущена. То же самое касается и рукавов, которые практически закрывают пальцы.

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Антитренд – свитеры с воротником-хомутом

Несмотря на то что объемные воротники-хомуты встречались в трендах в категории “летние туники”, актуальные свитеры не имеют этой детали. Поэтому, даже если ваше изделие свободно сидит по фигуре, громоздкий многослойный воротник испортит все впечатление.

Антитренд – обтягивающие свитеры с косами

И хотя узор “косичка” встречается на актуальных свитерах, это применительно только к моделям свободного кроя. Свитер с косами облегающего силуэта может сыграть с вашей фигурой злую шутку. Чрезмерное обтягивание вкупе с рельефным вертикальным узором заставит тело визуально деформироваться.

Тренд – свитеры с воротником-стойкой

Трендовые свитеры имеют свободный силуэт и длинные рукава. Текстура может быть гладкой или рельефной. Отличительной деталью таких свитеров является воротник-стойка, который можно не подворачивать. Если рукава изделия не объемные, его можно носить под пиджаком свободного кроя.

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Антитренд – удлиненные тонкие кардиганы без пуговиц

Как вы уже поняли, в категории трикотажных антитрендов на сегодняшний момент прочно поселились тонкие, не держащие форму изделия. Это в полной мере относится к удлиненным кардиганам, которые используются в качестве накидки поверх джинсов и футболок. У такого изделия узкие рукава и зачастую нет застежек.

Тренд – кардиган из плотного трикотажа с V-образным вырезом

В наши дни кардиган больше, чем просто накидка. Эту вещь по-прежнему можно использовать как верхний слой офисного или прогулочного образа. Но многие модницы предпочитают носить объемный кардиган из плотного трикотажа в качестве самостоятельного топа. Предпочтительные расцветки: бежевые, кремовые, голубые, серые и зеленые.

Антитренд – удлиненный открытый жилет с карманами

И хотя трикотажные жилеты этой осенью принадлежат к категории маст-хэв, существует одно исключение. Речь идет об удлиненных открытых жилетах из тонкого трикотажа. Стилисты советуют использовать устаревшую модель для домашнего ношения.

Тренд – укороченный жилет

Заменить ее можно укороченным жилетом с треугольным вырезом или вырезом под горло. Такие вещицы можно носить поверх рубашек или в качестве самостоятельного топа.