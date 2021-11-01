“Сними эти туфли позорные”, “Задрыпанка”. Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео

В Instagram Stories она выложила видео шопинга. “Дорогие мои, что еще можно сделать в Турции? Прийти в магазин текстиля и купить здесь очень классные вещи”, – говорит в ролике балерина, держа в руках несколько покрывал, и добавляет, что много чего накупила для бани.

Скриншот: volochkova_art / Instagram

“Господи, ну как же можно так одеться? Задрыпанка!”, – прокомментировала снимок larisashefer.

“Сними эти туфли позорные, неужели денег нет взять что-то лучше?” – написал pavel566lasda.

“У вас в посте, состоящем из трех слов, ошибка. В слове “шопинг” пишется одна буква “п”! Я понимаю, что главное – фотку запулять, но все-таки…” – подметила фолловер oksankaandrievskaya.

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Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

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