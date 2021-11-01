Волянский: Непривитые пожилые люди умирают гораздо чаще привитых. Вакцинировать необходимо их, а не детей и беременных

В Великобритании вакцинированные массово заболевают и умирают. В Украине необходимо экстренно вакцинировать пожилых. Между этими тезисами нет противоречия. Объясню.

В Великобритании живет 68 млн человек. На середину октября было введено 95 млрд доз, то есть полностью привито 46–47 млн человек (67–69% населения). Соответственно 21–22 млн не привито, то есть сравнивать заболеваемость и количество летальных исходов вполне корректно. “Дельта”-вариант вытеснил в Великобритании “Альфа”-штамм в мае 2021 года, но заболеваемость начала расти в июле. UK Health Security Agency начал размещать данные о количестве инфицированных, госпитализированных и умерших с 32-й недели (середина августа). В таблице сведены данные за девять недель – 63 дня – чуть больше двух месяцев (32-я – 41-я недели).

Из 1,8 млн инфицированных около 1 млн приходится на непривитых, но большая часть из них (733 тыс.) – дети. Которые не умирают. Поэтому летальность в группе непривитых составила 0,18% в сравнении с 0,74% у привитых. Но главное: из 8000 летальных исходов 6133 приходятся на полностью привитых.

Летальность во всех возрастных группах, кроме детей, гораздо выше среди непривитых. Причем среди людей возраста 60–69 лет – 5%, среди 70–79 лет – 16%, среди 80+ – огромные 36%. Отсюда простой, многократно повторенный мною вывод: непривитые пожилые умирают гораздо чаще привитых. Поэтому “Дельта”-волна в Великобритании, где 90% пожилых полностью вакцинировано, проходит гораздо мягче (около 4000 летальных исходов в месяц), чем в Украине, где подавляющее большинство пожилых людей не привито (11 тыс. смертей в октябре).

И второй, тоже простой и многократно сказанный мною вывод: часть вакцинированных не защищена, эти люди заболевают, госпитализируются и умирают. Массово!

Поэтому в Украине, чтобы минимизировать потери, нужно вакцинировать пожилых, не трогать детей и беременных и проверять вакцинированных на наличие защиты.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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