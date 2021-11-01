 

“Столько страсти”, “Женщина-кошка”. Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде

01.11.2021, 19:46, Новости дня
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Артистка позирует на фоне нескольких локаций, принимая различные позы. Один из снимков был сделан во время ее выступления на сцене. На заглавном фото Миша Романова запечатлена на фоне двери, дополнив образ перчатками и коротким пиджаком.

“Мне не нужен лучше, нужен только он”, – подписала снимки певица цитатой из своей новой песни “Бармен”.

“Женщина-кошка”, – оценили образ певицы поклонники.

“Столько страсти”, – отреагировали на симки фолловеры.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы в проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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