Мнение: Изнасилование

Скверная история. 21-летнюю студентку задержали и доставили в ОВД по району Люблино. Девушка утверждает, что в отделении полиции её изнасиловали.

«Вечером 11 августа меня и моего молодого человека неожиданно без объяснения причин забрали в отдел МВД по району Люблино. Там отобрали все мои вещи. Я не могла связаться с родственниками и вызвать адвоката. Ночью пьяный сотрудник изнасиловал меня», — обнародовал слова девушки депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Девушка подала заявление в СК, а через месяц ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Следователи посчитали, что девушка вступила в отношения с оперативником добровольно.

«Как говорят, на мне нет очевидных следов и увечий, а значит, по этой совершенно дикой логике, я недостаточно сопротивлялась. Но представьте на миг: передо мной пьяный мужчина с оружием, намного старше меня, сильный физически. Драться с ним мне просто бессмысленно, а все слова были бесполезны», — цитирует девушку Шаргунов.

Между тем полицейского, которого девушка обвинила в изнасиловании, уволили.

Не понятно, за что уволили служивого, если изнасилования не было?

А на сайте ГУ МВД РОССИИ по Москве сегодня появилась информация, что девушка была доставлена в полицию, как свидель по уголовному делу:

«12 августа сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве задержаны 27-летний мужчина и 21-летняя девушка, которые были доставлены в ОМВД России по району Люблино.

В отношении мужчины, признавшего вину в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Девушка допрошена в качестве свидетеля.

На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении неё противоправные действия.

Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного Главка материалы переданы в следственные органы»



Отсюда

Повторюсь, это сообщение появилось сегодня, 1 ноября. 2,5 месяца, с 12 августа ГУ МВД РОССИИ по Москве притаилось, сидело в засаде и ждало, чем дело обернется? Была надежда, что девушка осознает, что ей повезло, что её всего лишь изнасиловали? Могли бы и запытать?

Фотография отдела МВД по району Люблино отсюда

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