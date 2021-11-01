Мнение: Пленники Малинника

(из серии “Записки об МГУ”)

А вообще – тема под условным названием “юноши на филфаке” весьма богатая в психологическом отношении. Причем, насколько я знаю, практически неразработанная. А ведь есть что поисследовать! “Филфаковское” соотношение 80/20 (80% девиц-20% парней) (хотя, конечно, подобное наблюдается далеко не только на филологических, но и на многих других “традиционно женских” факультетах) – это ведь пример группы с направленным изменением по одному из базовых параметров: полу участников. Как нельзя при изучении социальной психологии армейской группы игнорировать тот факт, что группа – специфически мужская, так и в случае “филфаковской группы” нельзя не обратить внимание на на ЕЕ специфику!

Ситуация-то, объективно говоря, тяжелая для неокрепшего юношеского организма и, тем более, психики. Это ведь только так со стороны говорят – мол, “хорошо им там в малиннике”, “да у них там гарем” и т.п. Принято считать, что такая ситуация негативно отражается только на девушках, а юношам-то, мол, что? Они радоваться должны! Повезло!

Ан нет. Гиперстимуляция в период юношеского гормонального взрыва – это тоже, брат, не сахар. Да и проблему Буриданова осла никто не отменял.

Я сам учился на психфаке, часто бывал в МГУ-шном “Первом ГУМе”. Поделюсь наблюдениями. Потом, глядишь, кто-то вдохновится и напишет, наконец, монографию.

На мой взгляд, редко кому из немногочисленных “юношей филфака” (будем их так называть, для краткости) удается переносить свою жизненную ситуацию без видимых изменений в психике. Парням приходится выстраивать целые защитные механизмы – что, в общем, неминуемо искажает поведение на взгляд “свежего”, постороннего человека. Я бы выделил два основных типа “перекоса”.

Первый – это веселые, “отвязные”, постоянно гипервозбужденные юноши, полностью погруженные в и даже как бы растворенные в девической среде. Характерное положение для подобного молодого человека где-нибудь между “парами”: стоять на “сачке”, приобняв одну барышню, разговаривая при этом с другой и машинально поглаживая грудь третьей.

Впрочем, это никакие не “мачо”: напротив, они легки в общении, мягки в обращении и предпочитают никогда не идти на конфликт. Вне женского (причем многочисленного женского!) общества чувствуют себя неуютно и быстро скисают. Половое влечение у них “по жизни” так и остается как бы “расфокусированным”, т.е. размазанным ровным слоем по всем особям женского пола и в принципе неспособным сосредоточиться на какой-то одной (что впоследствии весьма удручает их “спутниц жизни”).

Второй тип не менее забавен. В том же “1-м Гуме” (учебном корпусе гуманитарных факультетов МГУ) меня всегда поражало изобилие юношей с пышной растительностью на лице и видом прямо-таки архиерейским.

В перемену такой образец степенно прохаживается по коридорам, кишащими юными девическими созданиями. Проходя мимо очередной стайки щебечущих девиц, юный бородач заметно напрягается, взгляд его стекленеет; увидев же своего такого же бородатого собрата, он неспешно подходит к нему, и тут разыгрывается целый ритуал приветствия, заканчивающийся порой лобызанием в щеку. Разговаривают бородачи (18-22 лет от роду) меж собой о “духовном”. Друг друга называют “брат”. Так называемое “возрождение религиозного сознания” в МГУ несомненно пошло именно с них. С девицами же, насколько я мог судить, бородачи или вообще не разговаривали, или говорили кратко, стараясь при этом смотреть куда угодно, только не на собеседницу.



Максим Соколов, известный публицист. Выпускник филфака МГУ

Уверен, что отращивание бороды в данном случае – не что иное, как стремление “спрятаться”, укрыть лицо: постоянно находиться на виду у многих ОЦЕНИВАЮЩИХ (как уверен юноша) пар девичьих глаз для части робких юношей невыносимо. Вся окружающая девичья среда для них – как некая плотная и угрожающая (прежде всего – для самооценки) масса. Выйти на “охоту” не получается – “охотник” сам чувствует себя жертвой перед лицом настолько превосходящего неприятеля. И юноша стремится укрыться в обществе себе подобных.

Слышал, что иной раз все эти лобзания и сугубо “братские” отношения приводили к развитию у “филфаковских юношей” гомосексуальной ориентации. Вполне возможно, увы; причем надо отметить, что в данном случае гомосексуализм проистекал не столько из-за какой-то особой любви к мужчинам, сколько от так и не преодоленного страха перед женщинами.

Гиперстимулирование столь же дискомфортно, сколь и недостаточное стимулирование. “Все яд, и все – лекарство, а разница лишь в дозе”. Конечно, большинство из нас проходит сии испытания, не бросаясь в ту или иную крайность… Хотя сам я, грешен, курсе на втором отращивал бороду.

Давление велико – иной раз хочется спрятать лицо (2005).