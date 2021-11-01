Мнение: Разделяющий признак

Новгородская область первой объявила о продлении локдауна после 7 ноября. Скорее всего, губернатор решил продемонстрировать усердие в вопросе наведения порядка в своем бараке. Может, лагерфюрер обратит внимание.

Сам по себе локдаун никакой смысловой нагрузки кроме самого факта террора, конечно, не несет. Тем более, что бюджет оплачивать вынужденные убытки не будет: с чего бы? Режим ЧС не вводился, нерабочие дни — дело добровольное, практически по просьбам трудящихся. За чужой счет чего бы не демонстрировать усердие?

Попова заявила, что локдаун имеет под собой основу, если будет длится как минимум один инкубационный период. Ранее заявлялось, что он составляет от 2 до 14 дней. Так что скорее всего, еще на неделю минимум наиболее усердные губернаторы ограничения продлят. А там, глядишь, вспышка осенних пневмоний естественным образом начнет угасать, и можно будет отрапортовать, что благодаря титаническим усилиям…

Возникает недоуменный вопрос — а для чего всё вот это? И единственный ответ, который на него можно дать — это распространение технологии QR-кодов, которые ранее были клиническим идиотизмом только московских властей и экзотикой для всех остальных регионов, но теперь появились и в значительном числе регионов.

Да, конечно, на них смотрят в основном как на очередную блажь начальства.Уже масса роликов, где проверяющие «проверяют» эти коды термометрами, а им подсовывают коды от чипсов. Конечно, их будут подделывать, покупать — здесь важен сам факт их распространения.

Людей вопреки конституции начинают делить по разделяющему их признаку. Абсолютно прав был Егор Бероев, когда вышел с желтой звездой на сцену: вместе с кодами вводят разделение людей на чистых и нечистых. Пока некодированных большинство, загнать их в резервации невозможно. Но тут весь смысл, чтобы сделать их меньшинством, а затем применять уже более жесткие меры принуждения. Фашизм всегда выглядит одинаково: вначале клеймо на пиджак, затем гетто, затем — газовые камеры. Если кто-то полагает, что российские фашисты будут чем-то отличаться, тот глубоко ошибается.

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