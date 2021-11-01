Мнение: Итоги “добровольно-принудительной практики”

В начале октября публиковал https://colonelcassad.livejournal.com/7115187.html письмо студентов СПБГУ, которые жаловались на то, что их заставляли добровольно-принудительно участвовать в переписи население. Судя по всему общественный резонанс сказался, поэтому все вернулось к сугубо добровольной практике участия. Человека, который угрожал студентам отчислением сменили.

Ниже, письмо по итогам.

Да, по итогу все вышло все вроде как удачно, однако не без приколов в процессе.

В общем, организовав попытку похода к декану нашего факультета (эконома), попытались разобраться. Декана, что характерно, на факультете не оказалось а тот самый замдекана Гузов, который с нами задушевные беседы вел про перепись диссидентов и т.д. свалил в отпуск. Секретарша сказала приходить вечером, поговорить с другим замом, но говорила ни на что не рассчитывать, повторив примерно то же, что нам говорили до этого: больные( с пенсионом по инвалидности) в мфц работать, а в отношении отказавшихся будут санкции, какие- сказать не уполномочены. Ну и мои товарищи решили вечером пойти, не откладывая. Не смог к ним присоединиться, к сожалению.

В итоге в процессе произошло следующее: по ходу пьесы между 12 и 17 часами среды 12-го октября Гузова стали бомбардировать в чате вопросами. В итоге походу мужик не выдержал и ответил что-то в таком духе: "Студенты идут на перепись, убогие идут волонтерами, диссиденты ждут отчисления…" (скрины есть, также в новостях про это было много, можно найти). В общем, наши чот терпеть не стали и кинули это в комиссию по этике, ибо накипело. Ииии…его турнули с поста замдека и исполняющего обязанности декана…а новым глав. замом стал тот человек, который до этого ни за что не отвечал)). По итогу вечером разговаривали уже предметно и с уполномоченным лицом. Новый замдек оказался тактичным и идущим на компромиссы (мужику около 30, к студентам на вы обращается и вообще там чуть ли не извиняется за долгий игнор в чате). В итоге наши вынесли такую новость: кто хочет – идите, инвалиды могут отказаться, а те кто не желают по соображениям ковида, опаски и т.д. пишут официальный отказ на имя зам. ректора. Ну и отлегло, думаю, где-то 60-80% написали отказ.

Остается релевантным вопрос, как оно будет в следующем семестре: будет ли это вторая практика или наложится на ту, что в следующем семестре будет по изначальному уч. плану до всего этого говна с вводом внезапной практики. Она, таким образом, остается не зачтенной. Но вопрос уже второстепенный. Схожая ситуация похоже и на других факультетах произошла.

Конечно, к тому моменту большинство уже были готовы смириться и пойти волонтерами в мфц работать(волонтерами) , так как вроде бы давали такую возможность, чтобы практику засчитать (ну как, ничего никто конкретно не говорил, просто что-то какой-то вроде бы намек после долгого выуживания ответа на этот вопрос одним из студентов был). Рисков подхватить ковид меньше и не так страшно про криминал и прочее. Но по итогу большинство написало отказ.

PS.

1. Относительно вопросов, "А что им западло в переписи поучаствовать?", то напоминаю, что позиция государства в этом вопросе – "Участие в организации переписи, дело исключительно добровольное". Принуждающие к участию де-факто занимаются дискредитацией государства.

2. Сама перепись в условиях пика эпидемии по-прежнему выглядит предельно странно. По знакомым знаю, что некоторые переписчиков домой не пускают (в основном из-за опасений связанных с ковидом), а через Госуслуги не переписываются. Фиг знает, как их там будут переписывать, ведь цель переписи выяснить текущее положение дел, а не брать данные из баз. Картина получится смазанной.

3. Ко мне домой снова приходили переписчики, как оказалось, почему то у них в бумагах моя анкета с "Госуслуг" не отображается, а предыдущие переписчики QR-код не спросили, поэтому просили на этот раз показать QR-код. Организация на 5+.

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