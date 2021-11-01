Samsung объявил о скидках на бюджетный смартфон Galaxy A12

Корейская компания Samsung распродает ограниченную партию бюджетных смартфонов Galaxy A12 по еще более низким ценам. Это стало известно после анализа предложений на AliExpress.

По словам экспертов, объявлена распродажа, срок которой, конечно же, не безграничен. Кто успеет, тому достанется «приз».

По сообщениям источников, в смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч и NFC. Речь идет о дешевой версии современного смартфона, выпущенного в этом году. Однако соотношение оперативной и основной памяти у него 3/32 Гб. Маловато, конечно, но нынешняя цена вас точно порадует, говорят специалисты. Все-таки 9390 рублей – это точно не та сумма, за которую вы собирались приобрести современное устройство.