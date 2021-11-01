В компании Apple выпустили неразборное зарядное устройство

Очередная новинка Apple удивила всех. Речь идет о зарядном устройстве, которое невозможно разобрать. Вернее, возможно, но при этом вы сломаете корпус.

Откровенно говоря, не совсем понятно, зачем нужно разбирать зарядное устройство. Но выход на рынок данной версии обратил внимание на очевидный абсурд: смартфоны иногда нужно отремонтировать, но они теперь все как один не разбираются. Зарядные устройства практически никогда не ломаются, но они до сих пор все как один имели разборную конструкцию.

Итак, неразборную зарядку получил MacBook Pro 16. Кстати, это довольно дорогое устройство. Само по себе оно стоит сотню долларов, а провод к нему – еще 50 «зеленых». Вот сгорит внутри конденсатор, «и ага».