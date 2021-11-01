Мнение: Структура писем в эволюциолаб

Давайте о структуре писем в эволюциолаб поговорим.

Письма – это диалог наполовину, как это назвал кто-то из древних.

Столько мы писем с вами уже разобрали, и многие письма вы разбираете уже хорошо, поэтому самое время обобщить для перехода на новый уровень.

Хорошее письмо в эволюциолаб (и все подобные письма тоже) имеет вот такую структуру.

1. Приветствие.

Это обязательный пункт для любого письма, кроме переписки с друзьями, которая не имеет как такового конца и начала, там приветствия не обязательны, хотя тоже могут быть.

Приветствие должно быть шаблонным, без выкрутасов и без креатива. Кто объяснит почему?

Приветствие должно содержать обращение и имя в той форме, которая прилична.

Кто объяснит, чем плохо приветствие без личного обращения? А чем плохо некорректное обращение?

В каком случае надо писать “уважаемая”? Когда можно писать “дорогая”, “милая”, “любимая”, “бесценная”?

2. Краткое описание сути письма.

С самого начала вы должны кратко описать свою проблему, не начинать издалека или с лирического отступления или с описания биографий героев.

Вы должны описать, что вам надо и что вы предлагаете, чтобы с одной стороны мотивировать человека вас читать, а с другой стороны честно предоставить ему выбор, тратить ли свое время на вас.

Если вы не можете кратко описать, что у вас за запрос и за проблема, значит у вас слишком много сумбура и вы не знаете, что вам надо. Разберитесь, переписав начало письма несколько раз. Может быть решение вам станет понятно уже на этом этапе и отправлять письмо не потребуется.

В кратком описании вы имеете возможность сделать крючок для читателей и даже для меня. И нерыб как раз сразу видно вот по этому первому абзацу.

Кто опишет, как делается крючок, и как видно нерыб?

3. Описание контекста и разницы ОЗ.

После того, как вы изложили кратко суть проблемы, вы должны описать контекст.

Если идет речь об отношениях, надо описать разницу ОЗ. Именно разница или ее отсутствие имеет значение. ОЗ как таковая не имеет значения. Понимаете, почему, друзья?

Никогда не надо описывать разницу ОЗ так: “ОЗ у нас равная” или “По ОЗ он больше”. Это ни о чем.

Вообще никогда не пишите выводов, пишите только факты. Все ваши выводы – показатели вашей короны и штурманства, не вкладывайте людям выводы в голову, они сделают выводы сами.

Опишите факты, по которым может быть понятно про разницу ОЗ или про ее отсутствие.

И по тому, какие факты вы пишите, сразу видно, насколько реалистично или нет вы смотрите на себя, насколько велика ваша корона, насколько вы в принципе понимаете, что имеет или не имеет значение для отношений и что такое ОЗ.

Рефлексия и самооценка очень хорошо видны в этих описаниях. Локус контроля и границы тоже.

4. Описание ситуации и динамики СЗ.

Дальше вы должны описать динамику СЗ, вашу и другую, положительную или отрицательную. Без выводов!

В письмах не нужна терминология. Терминология – инструмент для анализа, для препарирования и фасовки.

Если вы приносите на разбор проблему, которую вы сами раскромсали и расфасовали по пакетикам понятий, вы принесли не живую ситуацию, а протухшие потроха.

Вы наоборот должны описать все максимально спонтанно, с эмоциями, с честной рефлексией.

Не высушивайте факты, не умничайте.

Но и воды тоже не надо. Никому не нужны ваши рассуждения о жизни и экскурсы в вашу юность и ваша Выскочка не нужна. В этом видно, что вы Сокровище, с полным отсутствие эмпатии, а значит и в жизни вы общаетесь так же.

Вы должны описать живо, но самое важное, конкретное, экономя эфир и уважая время читателей. Читатели хотят читать ваше письмо, но не хотят читать лишние описания и путаться в ненужных деталях. Дайте им экшен. Именно экшен и важен для описания динамики СЗ: что происходило и как происходило, особенно недавно, сейчас, а не когда-то давно.

Уважение к читателям позволит вам получить их симпатию, внимание, поддержку, и даже вырастить свою фигуру в поле.

Ситуация ваша получит энергию и это самая простая магия.

Не говоря о том, что это полезный навык и свидетельство уровня ваших границ.

Этот навык нужно прокачивать. Именно он важен для диалогов: писать только по существу, но не сухо, а образно.

5. Заключительная часть: запрос на решение проблемы и ваши варианты решения.

Хотя вы уже изложили запрос в начале письма, в конце вы можете его уточнить, сформулировав проблему, а так же написать свои мысли о том, как вы думаете ее решать.

Это нужно для того, чтобы была видна ваша проактивность, ваша готовность делать что-то, а главное – ваши резервы, насколько вы далеки от реальной оценки проблемы и какие у вас возможности для ее решения.

Это видно и по описаниям ситуации в письме, но здесь вы имеете возможность сделать поворот из хаоса к большей ясности или сформулировать, в чем именно вы видите тупик или противоречие.

Если вы не делаете попытки предложить одно, два и больше решений вашей проблемы, вы выглядите пассивным наблюдателем за своей жизнью. Однако ваши решения не должны выглядеть так, будто вы уверены в них. В этом случае ваш запрос на помощь выглядит как фейк, вам не нужна помощь, вы пишете просто так.

Друзья, понятно, что именно важно описывать в 3-й и 4-й частях?

А как корректно формулировать запрос в 5-й части, понятно?