Мнение: Демократия и экономический рост, рыночная Россия и глобальный корпоративный налог

1. Демократия способствует экономическому росту. Таково доминирующее мнение среди учёных-экономистов, хотя отдельные исследователи с этим не согласны и считают, что особенных преимуществ для ускорения роста демократия не даёт. Некоторые авторитарные страны, такие как Китай, например, в теорию о пользе демократии для экономики никак не вписываются. Об этой научной проблеме пишет профессор Александр Скоробогатов:

https://skorobogatov.livejournal.com/83353.html

Профессор приводит график американского экономиста Дарона Аджемоглу, согласно которому после события «демократизации» подушевой ВВП исследованных стран в среднем начинает расти куда быстрее, чем до «демократизации» (хотя рост может начаться и не сразу, а через 10-15 лет).

К сожалению, особого доверия к такого рода исследованиям нет. Во-первых, большинство стран современного мира формально являются республиками и демократиями, однако в американских рейтингах по-настоящему демократическими считаются только те страны, внешняя политика которых устраивает США. Неугодных записывают в «гибридные режимы» и «автократии». Из-за этого понятие «демократическая страна» теряет объективный смысл, – соответственно и объективная связь демократии с экономическим ростом также размывается.

Во-вторых, против неугодных «недемократических» стран на Западе зачастую вводят санкции, которые препятствуют развитию экономики этих стран. Крупным государствам, назначенным в недруги США, на санкции обычно плевать, но более мелкие экономики могут страдать уже существенно. Не критично, как фантазируют защитники КНДР, но всё же существенно. И наоборот, против угодных Западу авторитарных государств, вроде Саудовской Аравии, значимых санкций не вводится. Получается, что экономический рост замедляется из-за геополитики, а вовсе не из-за реальной степени «демократичности».

В-третьих, экономический рост после «демократизации» может объясняться процессами, слабо связанными с политическим устройством государства. Например, во многих странах Восточной Европы начиная с 1990-х годов произошло сильное падение численности населения из-за вымирания и эмиграции, что способствовало росту подушевого ВВП (в пересчёте на оставшееся население экономики стало больше).

В-четвёртых, остаётся открытым вопрос, ведёт ли «демократизация» к увеличению богатства, или всё наоборот: чем богаче становится страна, тем больше шанс, что она перейдёт к реальной демократии.

2. Оказывается, США официально признали Россию страной с рыночной экономикой ещё два десятилетия назад:

https://lenta.ru/news/2021/10/29/rynok/

США подтвердили статус России как страны с рыночной экономикой. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ, передает РИА Новости.

Согласно заявлению российского министерства, 29 октября министерство торговли США опубликовало меморандум, в котором признало отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса рыночной экономики у России для целей антидемпинговых процедур. Отмечается, что данное решение было принято американским ведомством по результатам анализа, проводимого на основании заявления американских производителей удобрений, которые требовали лишить Россию статуса, присвоенного ей в 2002 году.

Прямые потери России в результате лишения статуса рыночной экономики могли бы составить 75-100 миллионов долларов в год. Такую оценку дал глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Как мы с вами ранее обсуждали, рыночная экономика в России уже успешно построена:

https://olegmakarenko.ru/2239123.html

Тем не менее, на Западе по политическим причинам упорно отказываются признавать Россию развитой страной. Если сделать это, то любовно выстраиваемый десятилетиями антироссийский дискурс западной пропаганды начнёт слишком заметно трещать по швам и рассыпаться. Ну а поскольку недоразвитой страной Россия явно не является, её вместо этого записывают в так называемые развивающиеся рынки.

3. Плохая новость для государств-офшоров и транснациональных корпораций. Страны Большой двадцатки на днях поддержали идею ввести во всём мире минимальную планку корпоративного налога не менее 15%:

https://tass.ru/ekonomika/12807391

Если к введению налога начнут массово принуждать офшоры, уходить от налогов крупным компаниям станет гораздо сложнее.

Россия офшором не является, так что для нас это скорее хорошая новость. Хотя части российского бизнеса, особенно работающего за рубежом, такое развитие событий не слишком понравится.