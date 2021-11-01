 

Началось производство нового поколения Nissan Pathfinder для российского рынка

01.11.2021, 19:06, Разное
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В США стартовало производство кроссовера Nissan Pathfinder нового поколения. Этот автомобиль будет продаваться на российском рынке. Сборка транспортного средства осуществляется на заводе компании в Смирне, штат Теннесси.
Первые экземпляры Nissan Pathfinder поступят в дилерские центры в начале 2022 года. Каждая из трех комплектаций кроссовера по умолчанию получит систему интеллектуального полного привода. Кроме этого, заявлены семь подушек безопасности, семипозиционный селектор режимов вождения, подогрев сидений, руля, лобового стекла, трехзонный климат-контроль.

В «пятом» Pathfinder появится 10,8-дюймовый проекционный дисплей, система автономного вождения, цифровая «приборка». Клиенты смогут выбрать вариацию с панорамной крышей и люком или же двухцветное транспортное средство. Отдельной опцией является наличие беспроводной зарядки для смартфона.

Напомним, что дебют кроссовера состоялся в феврале нынешнего года. Производитель кардинально поработал над внешним видом автомобиля. В частности, он стал больше и практичнее.

Под капотом модели расположен бензиновый атмосферник на 3,5 литра. Он способен выдавать 288 лошадиных сил. Не исключено, что в РФ появится вариация с движком мощностью 249 лошадиных сил. Агрегат станет сочетаться с 9-ступенчатой АКПП, полным или же передним приводом, пишет портал Newinform.



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