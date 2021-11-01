 

Худший пиар вакцинации – Личное мнение

01.11.2021, 19:00, Разное
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Что действительно хорошо в Собчак — лёгкость нрава. Печалька? Сожаление? Раскаяние? Посыпание головы пеплом?

Нет, это не про неё.

Из Сочи — в Париж. Из Парижа — на озеро Комо. Попутно, подведя Моргенштырку под монастырь, устала.


Фото: Соцсети

А раз устала, что делать? Вы тут, конечно, хорошие люди, но сами сидите на карантине, я давно сделала прививку всеми вакцинами, а потому поскакала.

Как куда? Не тупите! Туда, где нет карантина.

Смотрю я на Ксению и размышляю: что ж ты скачешь-то, будто съела два килограмма сахара?

И вроде правильно говорит: вакцинация — хорошо, путешествия — ещё лучше, а карантин с открытым метро — это странно. Но я всё смотрю на эту неуёмную и неумную женщину и только сейчас поняла, что любое хорошее из уст Собчак моментально превращается в нечто плохое.

Взгляните ещё раз на фото. Разве можно придумать лучший антипиар вакцинации?

Или кого-то она сейчас смотивировала сделать прививку?

Источник: Лена Миро



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