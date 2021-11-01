В Москве за нарушения COVID-мер выписали более 129 млн рублей штрафов

С начала 2021 года Роспотребнадзор Москвы провел 12,7 тысячи проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, выписано штрафов на более чем 129 млн рублей, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Всего с начала 2021 года управлением Роспотребнадзора по Москве проведено более 12 700 проверок и мониторинговых обследований, нарушения санитарно-эпидемиологических требований установлены на 3 900 объектах», – передает сообщение РИА «Новости».

Также сообщается, что за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований управлением составлено 5 948 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Общая сумма наложенных штрафов составила более 129 млн рублей, по решениям судом приостановлена деятельность 693 объектов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ограничения в связи с коронавирусом в нерабочие дни соблюдает подавляющее большинство предприятий в Москве.