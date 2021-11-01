Медик рассказала о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19

У пациентов, которые перенесли коронавирус, изменения в сердце выявляются в 87% случаев, сообщила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава РФ Елена Голухова.

«По данным наших коллег, 87% больных, которые перенесли ковид, по данным МРТ, <…> имеют изменения в сердце», – сказала она на пресс-конференции «Группа высокого риска: осложнения сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19», передает ТАСС.

Голухова также рассказала об обращениях пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии. «Меньше всего снизилась обращаемость по поводу нарушения ритма сердца и даже немного увеличилось число процедур имплантации кардиовектора», – отметила она.

Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина на круглом столе «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить» заявила, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не оказывает никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье.