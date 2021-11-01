 

Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes

01.11.2021, 18:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканский предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 млрд долларов, информирует Forbes.

По данным Forbes Real-Time состояние Маска достигло 300 млрд долларов примерно в 16.45 мск. В моменте состояние основателя Tesla увеличивалось на 7,4 млрд, сейчас же его богатство оценивается в 298,7 млрд долларов, показывая рост на 6,1%, передает РИА «Новости».

Состояние Маска подскочило на фоне продолжающегося роста цен на акции Tesla, который начался на прошлой неделе. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании обновила рекорд, достигнув отметки 1154,49 доллара.

В прошлый понедельник акции Tesla подорожали почти на 13% на фоне новостей о сделки компании с Hertz о поставке 100 тыс. электромобилей в парк автопрокатчика. На этом фоне капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов продать акции своей компании Tesla, если ему объяснят, как полученные средства позволят победить проблему голода в мире.



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