“Богиня”, “Красивое на тебе белье”. Полякова снялась в прозрачном наряде

Артистка позирует, стоя боком к объективу и приспустив с плеча бомбер с цветочным принтом.

“Комиссарша Каттани. Вот и выдала свой возраст”, – написала певица, вероятно, подразумевая, что фильм “Спрут” о комиссаре итальянской полиции Коррадо Каттани вышел на экраны в 90-е годы прошлого века.

“Красивое на тебе белье”, – оценили фото артистки подписчики.

“Боже, какая богиня”, – написали поклонники.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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