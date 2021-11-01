Украина и Чили заинтересованы в Соглашении о свободной торговле – Минэкономики

Заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка провел переговоры с послом Чили в Польше и Украине Джулио Браво Юбини.

На переговорах, в частности, шла речь о возможности начала переговорного процесса по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Чили.

Контекст:

В декабре 2020 года министр экономического развития Игорь Петрашко заявлял, что Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами: Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

В июне 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина и Турция находятся “в одном шаге” от заключения соглашения о зоне свободной торговли.

В сентябре этого года глава МИД заявлял, что Украина хочет создать зону свободной торговли с США.

В октябре 2021 года посол Израиля в Киеве Михаил Бродский сообщал, что Украина и Израиль в 2022 году намерены начать переговоры о зоне свободной торговли в сфере услуг.

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