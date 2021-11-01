 

Украина и Чили заинтересованы в Соглашении о свободной торговле – Минэкономики

01.11.2021, 18:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка провел переговоры с послом Чили в Польше и Украине Джулио Браво Юбини.

На переговорах, в частности, шла речь о возможности начала переговорного процесса по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Чили.

Контекст:

В декабре 2020 года министр экономического развития Игорь Петрашко заявлял, что Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами: Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. 

В июне 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина и Турция находятся “в одном шаге” от заключения соглашения о зоне свободной торговли. 

В сентябре этого года глава МИД заявлял, что Украина хочет создать зону свободной торговли с США. 

В октябре 2021 года посол Израиля в Киеве Михаил Бродский сообщал, что Украина и Израиль в 2022 году намерены начать переговоры о зоне свободной торговли в сфере услуг. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / Найдено применение для списанных аккумуляторов электрокаров

04.05 / Назван процент отказывающихся праздновать День Победы россиян

16.08 / Полицейский психолог из США оценил действия белорусской милиции

15.09 / Ляшко рассказал, когда Украину переведут в “желтую” зону карантина

13.07 / Рада выделила еще почти 1,3 млрд грн на местные выборы

04.10 / Переговоры Еврокомиссии и Великобритании об отношениях после Brexit. Стороны признали “значительные расхождения”

21.04 / В Украине за сутки сделали 15 тыс. прививок от коронавируса

05.04 / “Бедненькая”, ” Почувствуй, как живут 50% людей в России”. Валерия показала, как моет голову водой из ковшика

06.11 / Рост рождаемости зафиксирован в России

10.10 / Собчак опровергла обвинение в игнорировании сообщений от подруги погибшей в ДТП женщины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика