Если Верещук станет министром. СМИ назвали кандидата в нардепы по списку “Слуги народа”

Верещук – была избрана в Раду по списку партии “Слуга народа” (№29). Она – глава подкомитета по государственной безопасности и обороне.

LB.ua со ссылкой на несколько источников писало 27 октября, что Верещук может возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Если нардеп перейдет на работу в Кабмин, то ее место в парламенте должен занять кандидат в депутаты от “Слуги народа” по номеру 140 (согласно данных ЦИК на момент выборов в 2019 году) – Кострийчук. Пока еще кандидат в нардепы родился 7 июня 1985 года, имеет высшее образование, “временно не работает, беспартийный, проживает в пгт Теплик Теплицкого района Винницкой области, судимость отсутствует”.

В феврале 2020 года Кострийчук вошел в Высший совет партии и отвечал за организационно-массовую работу, отмечается на сайте “Слуги народа”.

Согласно информации на сайте Рады, Кострийчук является помощником Корниенко.

Контекст:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции. Верещук говорила об амбициях стать главой Минобороны, но отмечала, что решение принимает президент.

По словам Арахамии, Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября.

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