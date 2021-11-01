Ryanair возобновляет рейсы из Харькова в ряд европейских городов

По средам и воскресеньям будут доступны рейсы в Вильнюс и Варшаву. По четвергам и воскресеньям – в Познань и Будапешт.

По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы в Краков, а во вторники и субботы – в Милан.

Как отметили в пресс-службе, билеты уже в продаже. Минимальная стоимость на каждом из направлений – 242 грн.

https://www.facebook.com/hrk.aero/photos/a.554780944552921/4793464207351219/?type=3

Контекст:

Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин.

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