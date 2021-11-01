 

“Все это спрашивают”. Каменских рассказала, живет ли она с мужем

01.11.2021, 18:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Беременна ли я, потому что все это спрашивают? Не беременна. С мужем ли я? Живу с мужем, у нас все прекрасно”, – заявила артистка. 

Ответ певицы прозвучал на второй минуте ролика.

ВИДЕОВидео: /
Контекст:

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте “Потап и Настя”, в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Детей у пары нет.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – бывшая жена музыканта, продюсер Ирина Горовая. 

В сентябре 2021 года Потап говорил, что мечтает стать отцом пятерых детей. “Один есть – четверо осталось”, – признался тогда певец. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Патриарх Кирилл назвал Крещение Руси основной революцией в истории России

11.08 / Стало известно о состоянии Ефремова

29.08 / Михалок назвал Лукашенко нелегитимным, а белорусских силовиков – бешеными псами

12.10 / Интернет-голосование за проекты по благоустройству станет доступным по всей России

28.06 / На выборах президента в Польше избиратели теряли сознание, один из них умер

01.12 / В зоне ООС военный избил и поджег сослуживца – ГБР

10.07 / «Не самая мудрая тактика» — отказ Швеции от карантина так и не принёс ей экономической пользы

19.07 / Учившийся в РФ нигериец погиб, спасая тонущую девушку

26.01 / В ПФР назвали число отказавшихся от бумажных трудовых книжек россиян

23.07 / Эксперт назвал причину шпионского скандала с китайскими дипломатами в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика