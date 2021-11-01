В Кремле рассказали о встрече Путина и Байдена после поездки Лаврова на G20

В Риме 30-31 октября состоялось главное событие ежегодной международной жизни — саммит “Большой двадцатки”. Лидеры крупнейших государств не виделись с глазу на глаз с лета 2019 года. Впрочем, в этом году саммит тоже проходил в гибридном формате. Лидеры некоторых стран ограничились онлайн-форматом, в том числе президент России Владимир Путин.

В ходе переговоров было решено, что страны G20 усилят меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году.

На полях саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером США Джо Байденом. В Кремле прокомментировали эту беседу.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас США и Россия едины во мнении о том, что контакты между двумя странами на высшем уровне необходимы.

На брифинге Песков подчеркнул, что краткая встреча Лаврова и Байдена очень важна, сообщает RT.

Песков отметил, что стороны продолжили обсуждать вопросы, связанные с необходимостью проведения контактов на высшем уровне, пишет URA.RU.

Напомним, впервые с глазу на глаз Владимир Путин встретился с Джо Байденом в Женеве в июне этого года. В этот же день стороны подписали совместное заявление о стратегической стабильности.