Жители деревни Изенгардово под Оренбургом пожаловались на притеснения эльфами на почве расовой неприязни

В деревне Изенгардово, основанном в конце прошлого века оренбуржской колонией толкиенистов, переписчиками населения были зафиксированы многочисленные жалобы на дискриминацию со стороны местной титульной нации – потомков колонизаторов, идентифицирующих себя как эльфов.

Россияне, составляющие около 30% жителей населенного пункта, жалуются на притеснение со стороны односельчан, в переписи идентифицирующих себя как эльфы, количество которых, согласно последним данным, составляет около 60%. Со слов россиян, эльфы выставляют их недалёкими, тогда как сами просто захватили власть в администрации и диктуют свои порядки, пытаясь выдавить их с исконных земель.

«Я человек, русский человек. И хочу, жить на своей земле, и чтобы в школе мои дети учили русский, а не квенья и читали Пушкина, а не Сильмариллион» – пожаловался переписчикам кореной житель села, агроном Савелий Булатов.

В сельской администрации данную информацию сочли не соответствующей действительности. По словам старосты села, Галины Дриэль, «эти людишки сами всё себе понапридумывали». В данный момент ведётся доследственная проверка.

Помимо россиян и эльфов в деревне проживают и другие национальности: по данным переписи, это четверо украинцев, два грузина, немец и еврей. По возможности они уклоняются от участия в конфликтах. На соперничестве россиян и эльфов беды деревни не заканчиваются: главной проблемой по-прежнему остаются налёты агрессивной молодёжи из близлежащего Орска, для отражения которых русским людям и эльфам приходится объединять свои усилия.

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