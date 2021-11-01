В компании Apple пояснили успех самой дорогой в мире салфетки

Запасы этой салфетки на складах уже закончились, но производитель – компания Apple – решил разъяснить, почему обычный кусок тряпки можно продавать по высоким ценам, и при том возникает невиданный ажиотаж.

По данным производителя, заказы на новые и очень дорогие салфетки продолжают поступать, хотя ждать ее теперь придется не менее 10-12 недель. Единственное утешение состоит в том, что эксперты предоставили вывод по эффективности данной тряпочки и все-таки подтвердили, что она вытирает экран лучше всех остальных аналогов.

Это же самое заявили официально и представители Apple, хотя они теперь даже не трудились пояснить, почему товар настолько дорогой. Просто замечательно сработали маркетологи, говорят независимые эксперты.