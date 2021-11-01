 

В Госдуме предложили меры по трудоустройству 92% выпускников вузов и колледжей

01.11.2021, 18:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепутат Госдумы, председатель Комитета по молодежной политике и соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев на совещании по обсуждению поправок ЕР ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022 – 2024 гг. выступил с предложениями выделить дополнительные средства на программу молодежной занятости.

«Единая РФ вместе с Правительством разработала программу молодежной занятости. Мы предлагаем направить на ее реализацию дополнительные средства – на профобучение и профобразование 1,2 млрд рублей. На развитие портала «Работа в России» – 241 млн рублей. Это позволит оцифровать процедуру практик и стажировок», – приводятся его слова в Telegram-канале ЕР.

Также предлагается выделить 750 млн рублей на программу Ворлдскиллс для карьерного сопровождения молодежи, а также выделить субсидию органам службы занятости в размере 30 млн. На реализацию других мероприятий содействия занятости направить 779 млн, из них 450 млн рублей – на развитие молодежного предпринимательства», – отметил Метелев в ходе обсуждения поправок партии ко второму чтению бюджета.

При этом участниками программы по развитию молодежного предпринимательства к 2030 году смогут стать не менее 25 тыс. молодых людей.

Он отметил, что на прошлой в Госдуме подробно обсуждалась долгосрочная программа молодежной занятости. При ее реализации удастся снизить безработицу среди молодежи в 2 раза и повысить трудоустройство выпускников вузов и колледжей до 92% вместо 57%, как сейчас.

При этом, по словам Метелева, ряд мероприятий сегодня не обеспечен деньгами. Это развитие платформы «Работа в России» (241 млн рублей), поддержка «Ворлдскиллз Россия» (750 млн), проект «Страна мастеров» с персональным сопровождением молодежи для реализации предпринимательских навыков, включая оформление в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (100 млн), программа молодежного предпринимательства (350 млн), программы профессилонального обучения молодых людей и карьерного сопровождения (750 млн), субсидия органам молодежной занятости (30 млн).

«Эти расходы мы предложили учесть при рассмотрении бюджета во втором чтении. Тема трудоустройства молодых людей и практикоориентированного образования – приоритет в работе Комитета», – подчеркнул Метелев.



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