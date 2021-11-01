 

Оголивший зад грузинский депутат сложил мандат по призыву Саакашвили

01.11.2021, 18:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГрузинские оппозиционеры, имеющие в 150-местном парламенте 60 мандатов, начали отказываться от них по призыву арестованного 1 октября экс-президента Михаила Саакашвили, так как считают сфальсифицированными завершившиеся в субботу и проигранные ими местные выборы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Первым от мандата отказался банкир Мамука Хазарадзе («Лело»), а затем это сделали два депутата из партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Также от мандата отказался лидер партии «Гирча («Шишка») – больше свободы» Зураб Джапаридзе, прославившийся борьбой за легализацию марихуаны и оголением зада на границе Южной Осетии «против оккупации».

Еще ранее мандат оставил лидер радикальной оппозиции Грузии Никанор Мелия, формально председательствующий в партии Саакашвили.

Отказники считают, что работа в парламенте потеряла смысл, поэтому Грузии нужна революция.

Предполагается, что отказников станет больше.

Ранее в понедельник оппозиционный депутат парламента Грузии Тако Чарквиани призвала Михаила Саакашвили прекратить голодовку, начатую им в день ареста, так как бывший президент и глава украинского исполкома реформ  «нужен для войны с Россией».

«Здоровье, жизнь Саакашвили очень важны для борьбы, которую мы сейчас начинаем. Прекратив голодовку, он бы очень пригодился для этой борьбы, так как идет война Грузии с Россией», – сообщила она перед встречей с бывшим президентом в тюрьме в Рустави.

«Сегодня – война РФ и Грузии, Саакашвили гоним Россией, и он нужен живой нашей стране», – отметила депутат.

Экс-президент отбывает присужденные ими сроки в три и 6 лет, против него ведутся и другие дела. Тбилиси не намерен выдавать его Киеву.

Между тем, нардеп Украины Елизавета Ясько, новая официальная возлюбленная Саакашвили, сказала в понедельник, что тому становится хуже: он, по ее словам,  потерял в результате голодовки больше 20 кг.

 Экс-президент отбывает присужденные ими сроки в три и шесть лет, против него ведутся и другие дела. Тбилиси не намерен выдавать его Киеву.

Накануне грузинская оппозиция начала уличные акции протеста.



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