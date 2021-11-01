Замглавы УФСИН Тюмени оставили под домашним арестом

Ленинский районный суд Тюмени продлил домашний арест замначальника УФСИН РФ по Тюменской области, которого подозревают в коррупционной схеме, связанной с производством киселя, информирует пресс-служба суда.

Согласно данным следствия, с 2015 по 2018 гг. подозреваемый за деньги занимался с коммерсантами заключением госконтрактов на закупку ингредиентов для производства киселя, завышая цены. Также он обеспечивал прием ингредиентов и своевременную оплату счетов. Общая сумму взяток превысила 370 тыс. рублей.

Следователи ходатайствовали о продлении срока домашнего ареста в отношении заместителя начальника УФСИН РФ по Тюменской области Андрея Рукосмотрова.

«По решению суда срок домашнего ареста продлен ему на три месяца, до 4 февраля 2022 года», – говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.